Kazachstán bude hrát aktivnější hokej než Maďarsko. Čeká nás také hodně soubojů, říká expert Procházka

Český hokejový národní tým odehraje další zápas na mistrovství světa, čekají je Kazaši. Duel začíná v 16.20. Server iROZHLAS.cz nabídne online reportáž a Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos souboje, i s komentářem experta Martina Procházky. ‚Myslím, že Kazachstán bude hrát aktivnější hokej než Maďarsko a nebude to takové dobývání branky,' říká v rozhovoru Procházka. Rozhovor Praha/Herning 12:19 17. května 2025

Trenér reprezentace Radim Rulík označil předchozí duel Čechů s Maďarskem za zbytečný. Čeká nás další takový zápas?

Když to říká trenér národního týmu, tak s tím musím souhlasit. Je to povinné utkání, a to myslím jak odehrát, tak vyhrát. Kazaši budou více silovější, čeká nás také spousta soubojů, ale zápas bychom měli zvládnout.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si experta Radiožurnálu Sport Martina Procházku před pátým zápasem českých hokejistů na mistrovství světa

Mají se čeští fanoušci připravit na podobný průběh jako s Maďarskem? Ti místy ani nevyjeli z obranného pásma a pouze bránili.

Myslím, že Kazachstán bude hrát aktivnější hokej než Maďarsko a nebude to takové dobývání branky. Určitě si budou vědomi naší útočné síly a budou chtít hrát aktivněji než Maďaři, jim se hra pouze do obrany vymstila.

Češi ve skupině zatím ztratili pouze bod. Je dobře, že národní tým předvádí slušné výkony a papírově slabší soupeře má na programu před závěrem skupiny - tedy zápasy s Německem a USA?

Důležitý byl první zápas se Švýcarskem, kde jsme nakonec získali bod navíc. To se ukáže na konci skupiny. Těžší utkání na konec skupiny jsou podle mě ideální. A už teď máme dost bodů na postup, takže ještě bude důležité skončit na prvním nebo druhém místě, abychom se ve čtvrtfinále vyhnuli zápasu s Kanadou nebo Švédskem.

Špatná je zatím návštěvnost šampionátu. Poslední duel Česka s Maďarskem sledovaly necelé tři tisíce fanoušků. Jak se při takové kulise hraje?

A proti Kazachstánu to bude podobné. Pořád je ale v hale mnoho diváků z Česka a alespoň trochu se snaží přiblížit dobré atmosféře. Přestože není vyprodáno, tak hráči i těch několik fanoušků slyší a pomáhá jim to.

Jaký odhaduješ výsledek?

Vyhrajeme 7:1.