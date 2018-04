'Jako kemp v NHL.' Ve Stockholmu trénuje 31 reprezentantů, někteří ani nenastoupí

„Už je poznáme, ale v helmách je to občas těžké. Už to není tak hrozné, na prvním soustředění to bylo hodně těžké, ale jak běží čas, člověk si na to zvykne,“ říká o problémech s identifikací reprezentantů asistent trenéra Jandače Jaroslav Špaček.

„Zatím to vychází, všichni si drží dresy a čísla tak, jak to má být, takže je to v pohodě,“ usmívá se.

Na soupisku pro turnaj mohou trenéři napsat sice 30 hokejistů, do zápasu jich ale může vždy zasáhnout pouze 23. Přesto sebou vzali i ty hráče, kteří do dění Švédských her ani nezasáhnou. Důvod je jednoduchý. Hokejisté budou ve Stockholmu alespoň trénovat s národním týmem a osvojovat si taktiku pro světový šampionát.

Při tréninku to ale na ledě spíše připomíná začátek sezony než přípravu před jedním z jejích vrcholů. „Je to jak kemp NHL, kdy jde na led jedna parta a udělá trénink, pak přijde ta druhá a hraje se pět na pět. Je to hodně podobné,“ vysvětluje útočník Andrej Nestrašil.

„I když nás tu je hodně, tak nálada je dobrá, což je vždycky základ. Parta je super, to je zvykem u českého nároďáku. Je nám v podstatě jedno, jestli nás tu je 20, nebo 35,“ dodává.

Chytat bude Rittich

Hráči se tak nácviku herních situací po jednotlivých pětkách dostanou na led po delší pauze, což někomu může vadit, ale třeba hráčům NHL se delší pauzy celkem hodí. „Pro mě je jen dobře, že si na víc odpočinu a víc se zapracuju. Problém mi to nedělá,“ říká útočník Dallasu Radek Faksa.

Zato gólman David Rittich z velkého počtu hráčů příliš nadšený není: „Zatím všechny tréninky s národním týmem byly náročnější. Je tu strašně moc hráčů, takže milion střel a situace dva na někoho, to není můj oblíbený dril,“ udržuje si dobru náladu gólman Calgary.

Nabité zkušenosti se mu budou hodit už dnes večer, kdy se od 19 hodin postaví do české branky v prvním utkání Švédských hokejových her proti domácímu výběru.

