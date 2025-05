Další posily z NHL? Rulík drží dvě volná místa pro Hertla a Kämpfa, o Nečasovi se jedná

Nominace české hokejové reprezentace na mistrovství světa čítá prozatím 24 jmen, mezi kterými je aktuálně sedm hráčů ze zámoří, včetně Davida Pastrňáka. To ještě nemusí být finální počet, u Martina Nečase se čeká na zdravotní prohlídku, u dvou dalších na vývoj druhého kola play-off NHL. Brno 7:46 5. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia

„Obrovsky kvitujeme zájem kluků, kteří hrají v NHL. Dodává nám to energii do práce. A přesto, že v NHL již nemáme tolik hráčů, tak několik jich je pořád velmi kvalitních. A mladší kluci nyní dostávají více šancí. To je pro nás velký příslib do budoucnosti,“ uvedl trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 orz-hokej-repre-nomi_250505-073239_tpk.mp3

Mluvil zejména o Adamu Klapkovi a Jakubu Laukovi, kteří jedou na svůj první světový šampionát. Naopak na některé zkušenější posily ze zámoří se ještě bude čekat.

„Do úvahy o doplnění sestavy nám zůstávají už jen dvě jména z NHL. Ty místa nezaplníme ihned, necháme je volná a budeme čekat,“ přibližuje Rulík místa, která by mohli zaplnit útočníci Tomáš Hertl a David Kämpf, které čeká druhé kolo play-off NHL.

Další z loňských šampionů Martin Nečas musí před případným posílením reprezentace projít výstupní lékařskou prohlídkou v Coloradu.

Zbytek týmu tvoří hráči z Evropy, i tam ale musely přijít některé vynucené změny - a to v případě opomenutí obránce Jana Košťálka a útočníka Michala Kovačíka.

NOMINACE NA MS JE TADY!



Radim Rulík a jeho realizační tým vyšle na světový šampionát do Dánska a Švédska tyto hráče. ✨



➖ Ze sestavy, která bojovala na Czech Hockey Games v Brně končí: Michal Kempný, Radek Kučeřík, Jan Košťálek, Jiří Černoch, Michal Kovařčík, Ondřej… pic.twitter.com/e0frqkwSCR — Český hokej (@czehockey) May 4, 2025

„U Honzy šlo především o osobní důvody. Michal se potýkal se zraněním kotníku a deficit zátěže se projevil během posledního turnaje v Brně. Tam jsme se rozhodli vzít jiného centra,“ vysvětluje Rulík nominaci Petra Kodýtka, uvolněné místo v obraně zaujal Jiří Ticháček. Pro oba to bude rovněž premiéra na mistrovství světa.

Naopak o účastnících finálové série, čtveřici pardubických hráčů a brněnském Jakubu Flekovi, měl reprezentační kouč jasno od začátku.

Rulík oznámil další posily. Z finalistů extraligy se před šampionátem připojí pět loňských mistrů světa Číst článek

„Sledovali jsme je celou sezonu, kdy prokázali dobrou formu, a jsem přesvědčený, že je chceme. Celé mistrovství s námi prošli už loni a dokážou si v kabině vzít slovo, aniž bychom je k tomu nabádali. Jsem rád, že jádro týmu je stejné jako loni v Praze,“ říká trenér národního týmu Radim Rulík, který s týmem odletí do dějiště šampionátu jako v úterý.