Hokejová tipovačka: Dvě třetiny čtenářů věří, že Češi přivezou z mistrovství světa medaili

Čeští hokejisté na začátku mistrovství světa porazili Velkou Británii, následně ale podlehli Švédsku a po samostatných nájezdech i Rakousku. Čtenáři iROZHLAS.cz, kteří tipovali výsledek šampionátu, nicméně doufají, že by česká reprezentace mohla turnaj letos vyhrát: myslí si to skoro třetina z těch, kdo stačili hlasovat do nedělní půlnoci.

Tampere 10:40 18. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít