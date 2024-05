Na Josiho se připravíme. Švýcaři se občas chovají nadřazeně, nedáme jim nic zadarmo, říká Tomášek

Jak český reprezentační útočník David Tomášek hodnotí dosavadní vystoupení národního týmu na světovém šampionátu v Praze? Jak si užívá volný den před pondělním duelem proti Švýcarsku? Panuje spokojenost se spolubydlícím, s kterým tráví během turnaje čase? To prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Praha 16:23 12. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Tomášek, Libor Hájek a Ondřej Palát slaví pátý gól do sítě Norska | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Davide, po dvou zápasech český tým na světovém šampionátu získal pět bodů. To je dobrý začátek, ne?

Super vstup. Dáváme do toho srdce, týmovost a líbí se mi, že hrajeme všichni pospolu. Dobře zahrát může každá formace.

Pořád mám v hlavě, jak jste během zápasu s Finskem pořád objížděl pásmo a snažil se vystřelit. Nakonec rána přišla a chybělo hodně málo..

Už jsem to tam chtěl pustit několikrát, ale pořád jsem viděl, jak Finové přede mnou vyklekávají. Nakonec střelu brankář se štěstím chytil. Oba gólmani byli v zápase výborní, takže škoda, že to nevyšlo. Jinak se budu snažit akce vytvářet dál a budu věřit, že z toho vznikne nějaká povedená dorážka nebo zajímavý závar.

Mít po ruce křídla jako jsou Dominik Kubalík a Ondřej Palát, to je paráda, ne?

Jsme podobní hráči v tom, že chceme být hodně na puku. Ondřej Palát je výborný hráč a skvělý kluk. Člověk by neřekl, že má dva Stanley Cupy. Dominik je střelec, kterého se snažíme najít. Ne ale moc, aby to nevypadalo, že hledáme jen jeho. V zápase proti Norsku toho měl hodně a celkově měl nabitý týden. Jsme rádi, že doma má vše v pořádku a dcera je zdravá. Snad se z toho menšího zranění dostane a bude zase přínosem.

Na světovém šampionátu v Bratislavě v roce 2019 proběhly dva porody, když se poštěstilo Jakubovi Voráčkovi a Patrikovi Bartošákovi. Vždy když pak hráči přišli do kabiny, tak pak zářili jako sluníčko. Vypadal tak i Dominik Kubalík?

Jo. Zároveň bylo vidět, jak často jezdil v posledních dnech trasu Praha - Plzeň. Emočně to bylo určitě silné, i když o tom nemůžu moc mluvit, protože děti nemám. Rozhodně jsme mu přáli, aby vstřelil gól.

Po první třetině zápasu s Finskem jste hráli 0:0 a proti Norsku jste prohrávali 2:3. Jak moc rozdílné pocity jste zažívali?

V prvním zápase jsme věděli, do čeho jdeme. Proti Norsku jsme chtěli výkon potvrdit a nemít propady. Norové naopak hráli tak, že můžou překvapit. Začali jsme proti nim bláznit, když jsme chtěli rychle odvrátit nepříznivý stav 1:3. Důležitý byl kontaktní gól, kterým jsme se uklidnili. Obrat pak ukázal naše srdce a soudržnost.

Proti Norsku se tedy ukázala síla fanoušků, kteří vás hnali až moc?

Občas jsme na ně lítali až moc. Rozdíly mezi soupeři už jsou malé a rozhodně by se nemělo odstupovat od plánu jen kvůli tomu, že je papírově slabší soupeř.

Za poslední dvě sezony jste na sobě udělal obrovský kus práce. Kde se to ve vás vzalo?

Ve Švédsku mě zařadili do mozaiky, dali mi šanci a důvěru. Udělal jsem tam hodně fyzické práce, protože Vikingové jsou zvyklí makat. Po zranění z předešlé sezony jsem se do toho dobře dostal. Poslední sezona byla hodně dobrá, ale určitě jsou v hlavě pořád nějaké střípky, že by mohlo play off dopadnout lépe. Na mistrovství světa je to ještě o úroveň výš, snažím se hrát hodně na puku a pomáhat týmu směrem dopředu i dozadu. Od pozice centra se to vyžaduje.

Jak se těšíte na pondělní souboj se Švýcarskem, kteří sem dorazili s hvězdným kádrem?

Bude to těžký souboj jako s Finskem, ale ani proti Norsku to nebylo nic jednoduchého. Švýcaři se mohou spolehnout na Romana Josiho, který je rozdílovým hráčem. Stejně jako jsme proti Norsku věděli o Zuccarellovi, tak budeme vědět o Josim. Určitě se na něj připravíme. Budeme zase bojovat a hrát srdcem. Myslím si, že to máme lépe nastavené než Švýcaři, kteří se někdy chovají nadřazeně. Na Českých hokejových hrách tam měli kecy, věří si až moc. Půjdeme do toho tvrdě a nedáme jim to.

Jak se dá během mistrovství světa odpočinout od hokeje?

Je toho hodně. Zápasy i různé mítinky jdou rychle po sobě. Mám výhodu, že jsem z Prahy. Zajdeme s přítelkyní na kafe do města. Na hotelu ale máme všechno skvěle zařízené a soukromí.

Co bylo dnes k obědu?

Kuchaře musím pochválit. Dnes jsme dostali krevety, tak jsem po nich hned skočil. Zatím nám všechno klape a nemůžeme si na nic stěžovat.

S Radiožurnálem Sport jsme se byli podívat za kuchařem, jak připravuje jídlo. Takže se nevychvaluje bezdůvodně?

Je šikovný. Už chápu, proč to Třinci v play off tolik jde, když ho vozí pořád s sebou.

Nevtipkuje třinecký útočník Daniel Voženílek, že takovou kvalitu má na talíři každý den?

Něco tam občas proběhne. Děláme si pak srandu, že vydrží hrát tři série po sedmi zápasech, když mají taková budget na kuchaře. Běžná diskuse v kabině.

Co posloucháte v kabině za muziku?

Hodně pouští muziku kustodi. Víceméně hraje to samé při té reprezentaci. Konečně je to něco jiného, než ty švédské songy, které poslouchám celý rok.

Když se jdete projít po městě, můžete alespoň na chvíli přestat přemýšlet o tom, že se koná mistrovství světa?

Určitě občas něco šrotuje, co se člověku nepovedlo. Hodně ale pomáhá, že se nám zatím daří. Jinak se ale snažím, co nejvíc si od toho odpočinout, protože se to bude postupně nabalovat. Prezentujeme se ale hodně dobře a těžké zkoušky teprve přijdou.

Pět bodů po dvou zápasech, výborné jídlo, dobrá hudba v kabině, přítelkyně na dosah a fanoušky všude kolem. Co vám chybí?

Nic. Možná jen v zápase proti Norsku to tam propálit. Kdybych dal gól, tak bych možná měl větší pocit klidu. Hrajeme ale týmově, takže jsem rád, že pomáhám zatím i jinak, než góly.

Je tématem v kabině i právě probíhající NHL?

Občas se o tom pobavíme. Třeba teď o tom, že se z toho Carolina ještě dostala. Víme, kdo z hráčů by mohl přijet. Jinak to jde ale mimo nás, o možném posílení kádru rozhoduje trenérský štáb.

S kým na hotelu bydlíte na pokoji?

S Kubou Krejčíkem. Jsem rád, že mě přijal. Byl trochu problém s tím, že neměl každý samostatný pokoj. Vyřešili jsme to ale dobře, nemůžu si stěžovat. Nechrápe, což je důležité.