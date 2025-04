Hokejisté se musí na mistrovství světa obejít bez Gudase a Kubalíka, Pastrňák účast zvažuje

Kouči hokejové reprezentace Radimu Rulíkovi se z přípravy na mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku omluvil útočník Dominik Kubalík z týmu Ambri-Piotta. Zlato z Prahy nebude obhajovat ani obránce Anaheimu Radko Gudas, který musí po sezoně v NHL na operaci. Karlovy Vary 12:26 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Radko Gudas si se všemi spoluhráči při odchodu na závěr ještě plácl. Jako poslední to byl hrdina dne gólman Lukáš Dostál | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu uvažuje o tom, že národní tým posílí. Rulík to dnes řekl novinářům.

Devětadvacetiletý Kubalík i o pět let starší Gudas patřili mezi hlavní opory týmu, který loni v květnu v Praze získal titul mistrů světa. Již v minulých dnech se Rulíkovi omluvili ze zdravotních důvodů další členové úspěšného výběru - útočníci Ondřej Kaše a David Tomášek, který nedávno přestoupil ze Švédska do Edmontonu.

„Už je těch hráčů z loňského vítězného týmu docela dost. Ale nedá se nic dělat, je to tak, jak to je,“ podotkl Rulík.

Ohledně účasti střelce vítězného gólu z finále loňského šampionátu Pastrňáka byl Rulík dlouho spíše skeptický. Během inspekční cesty v zámoří, z níž se tento týden vrátil, ale dostal od osmadvacetiletého lídra Bostonu pozitivnější informace.

„Pokud by postoupili do play off, tak myslím, že to bylo jednoznačné, že ne. Ale v tuhle chvíli a v téhle situaci, jak jsme spolu mluvili. Řeknu to tak, že o tom přemýšlí. Je to pozitivnější. Ale dohoda je taková, že Jirka Šlégr, generální manažer reprezentace, se s ním spojí po konci základní části a všechno se bude řešit až po tom 16. dubnu," uvedl Rulík.

Příprava začne s Německem

Kdo z loňských šampionů ale nebude chybět jsou Tomáš Kundrátek, Ondřej Beránek a Daniel Voženílek. Národní tým začal v Karlových Varech trénovat už tento týden.

„Začneme se připravovat v kompletních pěti formacích. Máme k dispozici devět obránců a 16 útočníků. Většinu hráčů jsme už viděli na turnajích Euro Hockey Tour, taky patřili k oporám svých extraligových týmů. U některých jsme přihlédli i na věk, abychom jim umožnili získat zkušenosti s reprezentací,“ uvedl Rulík.

Z kádru, který se na západě Čech připravoval tento týden, vyřadil kladenského brankáře Adama Brízgalu, dalších 13 hráčů pokračuje. Nově je doplní brankáři Dominik Frodl, Ondřej Kacetl, obránci Filip Pyrochta, Jakub Galvas, Marian Adámek, Kundrátek a útočníci Vít Jiskra, Jiří Černoch, Beránek, Petr Kodýtek, Radan Lenc, Michal a Ondřej Kovařčíkové, Daniel Kurovský a Voženílek.

Český tým se v Karlových Varech sejde v pondělí odpoledne a příští týden jej čekají i první dva přípravné zápasy. Úřadující mistři světa se 10. a 12. dubna utkají v Regensburgu s domácím Německem.

Premiérové reprezentační starty si v zápasech mohou připsat obránci Adámek, David Moravec a útočníci Jiskra, Kurovský a Ondřej Rohlík.

Složení týmu pro druhý přípravný kemp před MS: Brankáři: Šimon Zajíček (Litvínov), Dominik Frodl (Karlovy Vary), Ondřej Kacetl (Třinec), obránci: Marian Adámek, Tomáš Kundrátek (oba Třinec), Jiří Ticháček (Kladno), Jan Košťálek (Vítkovice), Tomáš Cibulka (České Budějovice), David Moravec (Karlovy Vary), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Dominik Mašín (Oulu/Fin.), Jakub Galvas (Malmö/Švéd.), útočníci: Vít Jiskra, Jiří Černoch, Ondřej Beránek (všichni Karlovy Vary), Matyáš Filip, Jaromír Pytlík (oba Kladno), Adam Kubík, Filip Přikryl (oba České Budějovice), Daniel Kurovský, Ondřej Kovařčík (oba Třinec), Oscar Flynn (Liberec), Ondřej Rohlík (Plzeň), Vojtěch Hradec (Mladá Boleslav), Petr Kodýtek (IFK Helsinky/Fin.), Radan Lenc (HV 71/Švéd.), Michal Kovařčík (Oulu/Fin.), Daniel Voženílek (Zug/Švýc.)