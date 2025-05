První třetina byla trápení, uznal Kondelík po výhře nad Švýcarskem. Dva body bereme, doplňuje Červenka

Před pátečním dnem odehráli čeští hokejisté poslední utkání na mistrovství světa loni v Praze - a po finálové výhře nad Švýcarskem slavili zlato. Teď na stejného soupeře narazili na úvod letošního šampionátu a výhru slavili až v prodloužení. „Začátek turnaje, těžký soupeř, dva body bereme,“ řekli bezprostředně po utkání pro Radiožurnál Sport Jáchym Kondelík a kapitán Roman Červenka. Rozhovor Herning (Dánsko) 19:42 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jáchym Kondelík v souboji za švýcarskou brankou | Foto: ČTK/AP | Zdroj: ČTK

Vyhráli jste 5:4, vítězství za dva body. Jak se vám bude hodnotit po tom divokém průběhu?

Ten první zápas je vždy těžký, oni jsou na to obrovské hřiště zvyklí. Pro nás hlavně ta první třetina bylo velké trápení, ale nikdo nevěšel hlavu, věděli jsme, že to tak bude.

Ve druhé třetině byl výkon skvělý, pak dali gól z přesilovky a trochu jsme přestali hrát. Zase se ale ukázala síla týmu, že jsme to nepoložili a jsou to strašně důležité dva body.

Jak moc špatně se proti Švýcarům hrálo v první třetině, kde se vám nedařilo střelecky a proč?

To velké hřiště, ono se to nezdá, ale je to trochu jiný hokej a chvíli trvá, než si na to zvyknete. My jsme to věděli a nebylo to dobré, ale potřebovali jsme asi jednu třetinu takovou mít a po druhé třetině to bylo mnohem lepší.

Po takovém průběhu dva body berete?

Jo, určitě. Začátek turnaje, velice těžký soupeř, loni byl ve finále, mají tu spoustu skvělých hráčů z NHL a ještě k tomu jsme dvakrát prohrávali. Dva body bereme.

Červenka: Nic moc vstup

Jak hodnotí zápas kapitán a střelec vítězné branky Roman Červenka?

„Nic moc vstup. Švýcaři byli lepší v pohybu zpočátku, my se do toho dostali až později, až tak ke konci první třetiny. Druhá třetina byla z naší strany super, silní na puku, prostřídavali jsme se v útočném pásmu, dali jsme z toho gól. Vrátili jsme se pak znovu do zápasu, důležitý gól v přesilovce a bereme dva body.“

