Hokejisty čeká generálka na mistrovství světa. 'Doufám, že to budeme zase my,' říká Kubalík

„Doufám, že budeme zase na puku a že to budeme zase my, jako jsme hráli v přípravě předtím. Doufám, že generálku zvládneme a že si trošku zvedneme sebevědomí,“ věří Dominik Kubalík.

Švédské hry jsou výborným testem před šampionátem. Celky soupeřů jsou napěchovány hráči z NHL, ale právě z téhle konfrontace zatím český tým nevychází zrovna úspěšně.

„Ty týmy tu jsou v podstatě v tom složení, ve kterém budou na mistrovství, takže to je taková generálka. Budeme chtít naši hru zlepšit a hlavně hrát trochu disciplinovaněji,“ připomíná Martin Nečas největší nešvar českých hráčů na Švédských hrách a to častá vylučování.

Češi ani jednou zatím v zápase nevedli a herně na severské soupeře stačili jen v krátkých úsecích jednotlivých duelů. V neděli mají poslední šanci jak si napravit reputaci před mistrovstvím světa.

„Blíží se to a my se musíme hodně zlepšit. Nejde, abychom tam takhle hráli. Máme těžký start do turnaje, čtyři těžké zápasy hned na začátku. Musíme se zlepšovat, už v dalším zápase musíme podat daleko lepší výkon, abychom se před odjezdem na mistrovství cítili o trochu lépe,“ uvědomuje si útočník Michal Řepík.

Zápas s Ruskem začne ve 12.00 ve stockholmské hale Hovet. Mimochodem právě v téhle hale v roce 1969 porazili v památném utkání mistrovství světa Českoslovenští hokejisté ve slavném zápase tehdy zdánlivě neporazitelnou Sbornou 2:0.