Hokejisty proti Finům podržel brankář Dostál, zahrál si i čerstvý otec Kubalík. „Nic jednoduchého,“ uvedl

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa v Praze vítězstvím nad Finskem 1:0 po nájezdech, ve kterých se prosadili Ondřej Kaše s Romanem Červenkou. Hvězdou zápasu byl brankář Lukáš Dostál, kterého za celý večer žádný Fin nepřekonal. „Někdy má člověk hodně střel, někdy má málo a jsem rád, že jsem se s tím dokázal poprat," popsal český brankář. Praha 10:05 11. května 2024

„Kluci odvedli fantastickou práci a já jsem si zápas užil. Horka tam bylo dost, takže jsem nebyl vůbec zmrzlý a snažil jsem se nějak udržet v tempu, že jsem si tam bruslil okolo. Byl jsem v té situaci mockrát. Někdy má člověk hodně střel, někdy má málo a jsem rád, že jsem se s tím dokázal poprat,“ řekl Dostál.

Český brankář se nudil hlavně v první třetině, kdy na něho šla jediná finská střela. Jenže po dvou českých aktivních třetinách přišla třetí, ve které měli navrch Finové. A český brankář své spoluhráče podržel.

Fanoušci se z gólu mohli radovat na konci druhé třetiny, když se zpoza branky prosadil Ondřej Palát. Finové ale požádali o kontrolu u videa a rozhodčí kvůli nepovolenému bránění ve hře brankáři Harrimu Saterimu branku neuznali.

„Musíme být houževnatý tým. Nemáme žádné super hvězdy, ale musíme kousat, makat a přesně to jsme dělali. Ať už v ofenzivě, měli jsme šance, akorát jsme ho tam nedali a z defenzivy jsme jim nic moc nedali, takže myslím, že to byl výborný zápas,“ radoval se alespoň ze dvou bodů Palát. V prodloužení pak mohl rozhodnout David Tomášek, ale nevyužil dvě dobré šance.

„Samozřejmě trošičku nervy. První zápas, dejchlo to na nás. Ale myslím si, že jsme hráli výborně a srdcem a nakonec jsme to překlopili. Ukázali jsme týmovou sílu,“ mluvil po zápase o lehké nervozitě ze vstupu do turnaje Tomášek.

‚Splněný sen‘

Ondřej Kaše s Romanem Červenkou následně ukázali šikovné ruce při nájezdech, a Češi tak mohli slavit společně s vyprodanou Praha arénou. Za skvělou atmosféru více než sedmnácti tisícům fanoušků zatleskali i finští hráči.

„(Je to) splněný sen, zahrát si na mistrovství světa doma, v Česku. Atmosféra byla neskutečná a moc děkujeme všem fanouškům, kteří přišli a budou chodit na celé mistrovství. Moc nám pomohli a doufám, že to tak bude dál,“ děkoval za zaplněnou arénu Matěj Stránský.

Radost z vítězství Čechům umocnilo ještě narození potomka Dominika Kubalíka, který po porodu stihl i zápas. „Kdo tuhle situaci nezažil, tak neví. Není to nic jednoduchého jen tak přepnout po tom, co se mi vlastně trošku změnil život, přijít sem a hrát hrozně důležitý zápas,“ popsal český útočník.

„Snažil jsem se dělat všechno, co šlo. Věděli jsme, že Finové budou výborně bránit, že budou trpěliví. Myslím si, že jsme je překvapili tím, jak jsme hráli a že to bylo skvělý,“ hodnotil Kubalík.

Lukáš (Ne)Dostál gól. ❌



21 zákroků ve hře, 4 chycené nájezdy. Dosty dnes zavřel bránu na sedm západů a zahodil klíče hodně daleko. #ceskyhokej #mensworlds #narodnitym pic.twitter.com/m3UZZVhmmV — Český hokej (@czehockey) May 10, 2024