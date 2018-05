Hokejová reprezentace hledá nové lídry. Šanci mají i ti, co letos na mistrovství nehráli, myslí si Jandač

„Ne už ne, to byl poslední turnaj,“ oznámil skromně reprezentační konec Tomáš Plekanec. V posledních 12 sezonách vždy hrál na velkém turnaji. A ví, že je čas pro jiné.

„Spousta kluků se ukázala, měla výborné mistrovství a myslím, že o nich ještě uslyšíme. Doufám, že budou mít štěstí, budou pracovat a dostanou se do NHL,“ přeje Plekanec svým reprezentačním následovníků. Stálicí pro další sezony může být třeba Radko Gudas.

„Doufám, že mě trenéři budou chtít dál. Snažím se pracovat pro tým a doufám, že to třeba jednou vyjde. Uvidíme, kdy se ta příležitost hrát za nároďák zase naskytne. Když můžu, tak vždycky přijedu,“ říká pro Radiožurnál Gudas.

Oporami národního týmu se stávají jiní. Třeba Dominik Kubalík nebo Michal Řepík. Trenér Jandač, který u týmu skončil, ale nabízí i jména, která se neobjevila na soupisce světového šampionátu.

„Věřím tomu a jsem o tom přesvědčený, že to je budoucí páteř národního týmu. Ať to byli kluci, kteří se nedostali, ať to byli Zadina, Kaut, nebo Galvas, tak tohle jsou kluci, u nichž jsem přesvědčený, že tu hrát budou a budou tahouni,“ věří Josef Jandač.

Ale i samozřejmě i od těch, kteří letos v Dánsku byli, očekává Jandač hodně dalších reprezentačních startů.

„Chytil i Nečas odvedli výbornou práci, výborný turnaj. Nebyli to jenom tihle z ročníku 99. Když se bavím o Hronkovi, určitě byl příjemným překvapením. Může pro nás být klíčovým hráčem v obraně. Šulák se do toho dostal a hrál taky výborně. Plzeňští beci Moravčík, Sklenička taky se zlepšovali,“ popisuje teď už bývalý trenér českého výběru.

„Kolem nich se budou motat různý kluby a dřív nebo později odejdou. Přál bych českému hokeji, aby ti kluci nezapomněli a tomu nároďáku zase něco vrátili,“ dodává Jandač.

Ten tak představil možné budoucí tahouny národního týmu. Zbývá ještě doplnit jméno nového trenéra, o tom bude jasno 7. června. Rozhoduje se mezi trojicí Pešán, Říha, Varaďa.