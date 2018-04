Prvními posilami hokejové reprezentace z NHL jsou útočníci Chytil a Chlapík

Mladí útočníci Filip Chytil z týmu New York Rangers a Filip Chlapík z Ottawy jsou prvními jistými posilami české hokejové reprezentace z NHL pro přípravu na květnové mistrovství světa v Dánsku. Oba by se měli připojit k výběru kouče Josefa Jandače příští týden před Carlson Hockey Games v Pardubicích a v národním týmu budou debutovat. Praha 13:46 10. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Chlapík v dresu národního týmu na juniorském šampionátu. | Foto: ČTK

„Přes (generálního manažera české reprezentace) Jirku Fischera máme potvrzené dva hráče Chytila a Chlapíka. Věřím, že už je budeme mít k dispozici na tréninky před Českými hrami v Pardubicích," řekl asistent trenéra českých hokejistů Václav Prospal.

„Jde o dva hráče, kteří pendlovali mezi farmou a NHL. A ty zápasy v NHL odehráli spíš až ke konci základní části, takže se nedá určitě říct, že by to místo měli už teď jisté. Ale jelikož jsou to mladší kluci, tak počítám, že zájem o to, aby se mohli poprat o místo na šampionátu, by měli mít," prohlásil Prospal.

„Ti kluci teď strávili nějaký čas v Severní Americe. Očekávám od nich, že přinesou do týmu energii, nadšení a svým způsobem i určitou kreativitu. A samozřejmě zdravou konkurenci v boji o místo v týmu pro mistrovství světa," doplnil Prospal.

Osmnáctiletý Chytil, jehož Rangers draftovali loni v prvním kole na 21. pozici, sehrál v NHL devět zápasů a připsal si tři body za gól a dvě asistence. Dva starty si připsal v úvodu sezony a zbývající, v nichž sbíral i první body, v závěru základní části, kdy už byli Rangers ze hry o postup do play-off.

Odchovanec Zlína, za který odehrál Chytil před odchodem do zámoří jednu sezonu v extralize, strávil převážnou část ročníku na farmě v Hartfordu. V AHL si připsal ve 46 zápasech 31 bodů za 11 branek a 20 asistencí. Do týmu Wolf Packs se o víkendu po skončení NHL vrátil, ale v sobotu uzavře sezonu i Hartford. Chytil také reprezentoval na přelomu roku na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde si v sedmi duelech připsal čtyři body za dvě trefy a stejný počet asistencí.

Dvacetiletý Chlapík rovněž v této sezoně v NHL debutoval a ve 20 duelech zaznamenal čtyři body za gól a tři přihrávky. Na farmě v Belleville nasbíral v 50 duelech 30 bodů za 10 tref a 20 asistencí. Farmářský tým Senators dohraje v AHL v neděli.

Ottawa Chlapíka draftovala v roce 2015 ve druhém kole na 48. pozici. Do zámoří odešel rodák z Prahy v roce 2014 z juniorky Sparty a v uplynulých třech sezonách působil v juniorské lize QMJHL v celku Charlottetown Islanders.

