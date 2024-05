Hrát proti Čechům v Praze bude neuvěřitelné, těší se na čtvrtfinále americký obránce Werenski

„Během turnaje jsme se pořád zlepšovali, ale pořád jsou oblasti, kde můžeme být ještě lepší. Musíme ve správný moment najít tu nejlepší formu a uvidíme, co nám to přinese,“ říkal po konci skupiny B v Ostravě americký útočník a kapitán Brady Tkachuk.

On sám je se sedmi góly druhým nejlepším střelcem turnaje. Gól už dokázal dát přesnou střelou zápěstím i precizní tečí. Umí dostát i své pověsti tvrďáka, kterého rozhodně nechcete vyprovokovat. Američané ale na začátku skupiny nepůsobili tak suverénně jako na konci. Že tým potřeboval čas na sehrání potvrzuje i trenér John Hynes.

„Snažíme se celý turnaj budovat naší identitu, která nám dá největší šanci vyhrávat. Dali jsme se dohromady krátce před turnajem, ale využili jsme všechen čas k tomu, abychom zdůraznili a ujasnili si, jak chceme hrát. Myslím, že hráči do sebe tuto identitu dostali,“ uvedl trenér Spojených států a Minnesoty v NHL, který dělal zatím jen kosmetické změny ve formacích.

Kapitán amerického výběru Brady Tkachuk | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Profimedia

„Samozřejmě je důležité mít ve formacích určitou chemii. My se ale spíše snažíme maximalizovat náš týmový výkon. Až potom hledáme individuality a sdělujeme konkrétním hráčům, co od nich čekáme. Zatím se nám to daří,“ pochvaluje.

Na čele produktivity celého šampionátu je nyní trojice Američanů. Na čele je křídlo první formace Matt Boldy, který hned šest bodů posbíral při kanonádě 6:1 proti Kazachstánu. Právě tam se ukázala síla a chtíč celého týmu dávat góly. Zatímco Švédové hráli proti slabším soupeřům na jistotu a na čtvrt plynu, Američané do toho šli naplno. Takové nastavení jim do čtvrtfinále můžeme jen pomoci.

‚Na soupeře nehledíme‘

„Snažili jsme se pořád zvedat naši hru a hrát nadoraz. Těšíme se, že ve čtvrtfinále už to bude na ostro. Věřím, že půjde o skvělý zápas. Musíme se na něj dobře připravit. Hrát proti Čechům v Praze bude neuvěřitelné,“ těší se obránce Zach Werenski.

Američané už jsou v Praze a připravují se na očekávaný duel proti Česku. Na soupeře ale Američané nehledí. „Až do šestého zápasu jsme druhou skupinu nesledovali. Já osobně si myslím, že nejdůležitější je soustředit se sami na sebe. Musíme se připravit, jak nejlépe dokážeme, ať už budeme hrát proti komukoliv,“ hlásí před čtvrtfinálovým duelem John Hynes.