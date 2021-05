‚Hronek si jí nechal napálit a měli jsme přesilovku‘. Češi po důležité výhře nechtějí usnout na vavřínech

Čeští hokejisté se na mistrovství světa vrátili do boje o čtvrtfinále. Po senzačním obratu porazili Švédsko 4:2 a účast ve vyřazovací fázi šampionátu mají ve svých rukách. Čechy k obratu nastartovala nečekaná přesilovka na začátku třetí třetiny. Vítězství ale stále neznamená, že by měli postup ze skupiny už teď jistý. Riga (Lotyšsko) 17:03 28. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potyčka mezi českými a švédskými hokejisty | Foto: Reuters, Simon Hastegård | Zdroj: Reuters

„Musíme krotit euforii. Vyhráli jsme hodně důležitý zápasu, ale tři nás ještě čekají,“ uvědomuje si kapitán Jan Kovář. Český tým má po čtyřech odehraných duelech pět bodů a posunul se na čtvrou příčku tabulky zajišťující postup do čtvrtfinále.

K tomu, aby jí minimálně udržel potřebuje porazit postupně Velkou Británii, Dánsko a na závěr i Slovensko. Pak se nemusí ohlížet na výsledky ostatních zápasů.

Z ohledem na to, jak se český celek na úvod turnaje herně i výsledkově trápil, je krocení euforie na místě. Přesto by po se po obratu proti Švédsku mohlo nastupovat českým hokejistům do zbývajících zápasů přeci jen lehčeji.

„Nevím, jestli se dá říct lehčeji. Toto mistrovství je hrozně nevyzpytatelné, sami vidíte ty výsledky. Ze tří zápasů, co nás čekají, není žádný z nich lehký. Musíme hrát stejně, jako jsme hráli dneska, a ještě to zlepšit,“ říkal po utkání se Švédskem autor vítězné branky Lukáš Klok.

Vychutnejte si náš senzační obrat ještě jednou v sestřihu IIHF pic.twitter.com/fxhZwdNVSa — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 27, 2021

Nečekaná přesilovka

Konec druhé třetiny byl vypjatý. Češi prohrávali 0:2 a se svými soupeři se dostali do křížku. Po šarvátce rozhodčí rozdělovali tresty a nebylo úplně jasné, jak to bude. Kdekdo na začátku třetí třetiny tápal, včetně trenéra Filipa Pešána.

„Na vnitřním okruhu nám vyběhlo, že budeme hrát oslabení. Vyšli jsme na začátek třetiny tedy s tím, že budeme hrát v oslabení, a najednou se situace zase změnila. Kvůli tomu vnitřnímu systému to byl trochu chaos, ale ta přesilovka nás nakonec vlastně zachránila,“ popisoval situaci trenér národního týmu.

Nečekanou přesilovku vlastně tak trochu zařídil obránce Filip Hronek, který Švédy vyprovokoval. „To je prostě ono, náš nejlepší bek si jí nechá napálit a máme z toho na začátku třetiny přesilovku. O těchto malých detailech a trpělivosti to je,“ pochválil Hronka kapitán Jan Kovář.

Končený verdikt rozhodčích poslal na dvě minuty sedět Hronka, ale i dva švédské hokejisty, tudíž do třetí třetiny nastoupili Pešánovi svěřenci v početní výhodě. Hrozba vyřazení v základní skupině byla blízko, ale využitá přesilová hra zažehla v českých hokejistech zápal a nakonec nastříleli čtyři góly.

Celkově už český tým na šampionátu využil pět přesilovek a je v této činnosti nejlepší.

Pešán týmu věří

K tomu, aby český tým nepostihla ztráta s papírově slabšími celky, by mělo pomoci výrazné herní zlepšení, které přišlo v poslední třetině duelu se seveřany. Přesně to nejvíc potěšilo trenéra Filipa Pešána.

„Samozřejmě, jsem šťastný za body a jsem šťastný za situaci, že je to nás. Je to však první krok, čekají nás další. Ale s tím projevem, který jsme měli, máme šanci,“ věří Filip Pešán.

Zatím ale Češi na turnaji předvedli výborný výkon ze čtyř zápasů jen v jedné třetině. K postupu bude potřeba zopakovat ho i ve zbývajícíh duelech. Ten první je čeká v sobotu dopoledne proti Velké Británii.