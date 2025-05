Tihle kluci by měli mít vlastní ligu, říká Kondelík o hvězdách národního týmu Nečasovi s Pastrňákem

Hokejisté národního týmu mají za sebou vítězný zápas proti Švýcarsku a v sobotu mají volno. Svěřence trenéra Radima Rulíka čeká v neděli souboj s Norskem a Jáchym Kondelík v rozhovoru pro Radiožurnál Sport uvedl, že společně s Martinem Nečasem bude český tým ještě silnější. Herning (Dánsko) 16:02 10. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jáchym Kondelík v zápase proti Švýcarsku | Zdroj: Profimedia

Jáchyme, jaký je odtud z komentátorského stanoviště výhled?

Člověk si řekne, že to vypadá hrozně jednoduše. Vše vypadá zeshora pomalu, člověk si řekne, jak by to udělal jinak, ale z ledu je to o něčem jiném. Chápu ale, že se na nás občas lidé zlobí.

Já bych to nemohl komentovat od ledu, to bychom do rádia ani nestíhali. Jaký je vlastně volný den na mistrovství světa?

Měli jsme dobrovolný trénink, takže jsme si mohli program upravit podle sebe. Většina z nás jsme si vyjeli na kole, nebo jsme si zvedli nějaké váhy, abychom tělo trochu prokrvili. Je fajn ale se tady projít a něco z města vidět. My jsme v Pardubicích už ke konci moc tréninků neměli, spíš jsme hráli zápasy, takže já jsem šel na 40 minut na kolo...

Tady se dobře jezdí, tady jsou nádherné cyklostezky...

No já jel na kole, ale na rotopedu.

Tak to jste moc cyklostezek neviděl...

Viděl jsem naproti sobě jen kluky. Asi bych jel radši do lesa na kole, protože věřím, že je to tu moc hezké.

Jaká je nálada v kabině po vítězství nad Švýcary v prodloužení?

Je to strašně cenné. Loni nás myslím porazili i v základní skupině, je to velice dobrý tým, porazili nás i v Brně to tam nehráli jejich nejlepší hráči. Je to skvělý tým, věděli jsme, že to bude těžký zápas a říkal i trenér, že to bude jeden z favoritů. Mají kvalitní tým a ta výhra je strašně cenná. Nálada je dobrá, troufnu si říct, že by byla ale dobrá, i kdyby se to nepovedlo. Je to dlouhý turnaj a člověk tady nemůže být ani moc vysoko, ani moc dole. Prostě když to vyjde, super, když ne, nedá se nic dělat.

Vy ještě můžete stoupat, protože bude k dispozici ještě Martin Nečas, kterému dorazila výstroj. Těšíte se, až zase budete hrát s Nečasem?

Určitě, protože takový borec, to je strašná pomoc, stejně jako David Pastrňák. Tihle kluci by měli mít vlastní ligu, protože jsou jinde, odstřelení od ostatních a měli by mít něco nad NHL. Jsou to nadlidi na ledě. Když jsem viděl Pastu, co dělal na tréninku, tak vedle mě seděl pan trenér Rulík a jen se tomu smál a já taky. Občas si říkám, že je to úplný nesmysl.

Jací jsou tihle ‚nadlidi‘ v kabině?

Úplně super. Když jsem Pastu loni poznal, tak jsem na něj koukal...těžké pochopit, když ho máte jako idol a najedou je s vámi v kabině. Je to skvělý člověk, takže o to je to hezčí, že lidé, ke kterým vzhlížíte, tak zjistíte, že to jsou fajn lidi. Já si vážím lidí o to víc, když to jsou skvělí lidi a ne jen sportovci. Neči, Pasta, Roman Červenka, to je neuvěřitelný dříč, všichni to jsou skvělí lidé a kabina šlape.

Když si vzpomenete na loňský šampionát, tak je tam nějaký rozdíl v té kabině?

Je to hodně podobné. Je skvělé, že po nějakých letech je mentalita v týmu nastavená tak, že jdeme vyhrát a ne to jen odehrát. Já u toho nebyl, ale nějakou dobu to období českého hokeje nebylo úplně skvělé, ale teď jdeme do zápasů s tím, že můžeme porazit každého a je to fajn pocit, když si na ty zápasy věříte. Dokázala to i ta Euro Hockey Tour, kterou jsme vyhráli, tak to bylo důležité pro naše sebevědomí.

Vy tady máte spoluhráče, který je ještě o dva centimetry vyšší, než vy a to je Adam Klapka. Když se jde národní tým projít po městě, tak vás dva rozhodně nepřehlédne.

Je to hodně zvláštní, protože když někam jdeme, tak vypadáme spíš jak basketbalový tým. Je to zvláštní, protože nejsem už pár let zvyklý na někoho koukat nahoru a málokdy se stane, že někoho takového vidím. Je to obr a když jsem stál vedle něj ve výtahu, tak jsem si říkal, že nejsem zase tak obrovský.

Když se podíváme na váš volný čas, tak jak ho budete do večera trávit?

Určitě budu koukat na hokej. Kdybych tady nebyl, tak bych koukal na každý zápas. Teď nemůžu sledovat všechny, ale je mi jedno, jestli hraje třeba Norsko s Kazachstánem, mě hokeje baví. Těším se na další zápas a večer další. Budu koukat, co to půjde a mezi tím si zajdu asi na kafe.

Budete odpoledne fandit Německu?

Určitě a jsem zvědavý, jak budou vypadat. Mají tady skvělý tým, velice silný, tři čtyři kluky, co hrají první lajnu v NHL a budou obrovsky silní.

Už víte, kde tady mají dobrou kávu?

Přiznám se, že chodíme s Ondřejem Beránkem zatím do McDonaldu, protože jsme žádnou dobrou kávu nenašli a tady je osvědčená. Hledáme to, ale zkusil jsem si dnes ledové latté karamelové a bylo velice dobré.

Budete hrát proti Norsku. Jak moc těžké to bude? Také tam mají hráče z NHL.

Mají dva hráče z NHL, ten obránce z první lajny, nevím jméno, ale je to výborný hráč. Už loni na mistrovství nám dělal velké problémy. Nemají tady Marca Zucarella, ale o to víc budou makat, obzvlášť když v sobotu prohráli, tak budou v neděli makat a pojedou na 150 procent. Jsem na to zvědavý a doufám, že do toho vstoupíme dobře a udržíme dobrý výkon 60 minut.

