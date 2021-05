Gól hned v premiéře. Flek dal na radu trenéra, ruského brankáře překonal střelou na ‚teploměr‘

Třikrát dokázali čeští hokejisté v úvodním utkání na mistrovství světa v Rize odpovědět na vedení ruského týmu, ale nakonec zápas v samotném závěru ztratili. Útočník Jakub Flek hned při premiérovém startu na velké mezinárodní akci skóroval, když v 10. minutě vyrovnal na 1:1, ale dojem ze vstřelené branky mu zkazila porážka 3:4. Riga 21:30 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Flek slaví se spoluhráči premiérový zásah na MS | Foto: VASILY FEDOSENKO | Zdroj: Reuters

Osmadvacetiletý útočník Karlových Varů vyřešil přečíslení tří na jednoho s Michaelem Špačkem a Jiřím Smejkalem individuálně, střelou mezi vyrážečku a tělo gólmana Alexandra Samonova.

„Vždycky to musí hráč vyhodnotit podle situace. Bek byl spíš mezi námi, otevřel se mi tam prostor ke střele a nechtěl jsem tam vymýšlet nějakou žabičku přes hokejku, takže jsem to zkusil vystřelit a trochu se štěstím to tam propadlo,“ popsal v online rozhovoru s novináři Flek, který si vylepšil v 15. utkání v národním týmu bilanci na pět branek.

Na to, aby hráči zkoušeli střílet gólmanovi Petrohradu na „teploměr“, upozorňoval podle Flekova vyjádření i český trenér brankářů Zdeněk Orct. „Já tam střílím docela často, to je takové moje oblíbené místo, takže jsem to zkusil tam a vyšlo to,“ prohlásil Flek.

Český tým ale podle něj byl proti sborné vždy o krok pozadu. „Rusové byli od začátku lepší v pohybu, my jsme měli trochu problémy s přechodem z našeho pásma do útoku. Rusové měli lepší držení kotouče,“ uvedl Flek.

„Prostě jsme dneska byli horší tým, pokaždé jsme v zápase prohrávali a konec jsme hlavně vůbec nezvládli. Soupeř to potrestal, musíme se z toho poučit, hodit to za hlavu a připravit se na zítřejší těžký zápas,“ prohlásil směrem k sobotnímu duelu se Švýcarskem.

Podle Fleka se na výkonu nijak nepodepsalo, že po sérii devíti výher na tým dolehla tíha okamžiku prvního duelu na turnaji, z kterého už od roku 2013 reprezentace nevozí medaile.

„Já si nemyslím, že by to na nás dolehlo. My si nějaká očekávání tady nechceme připouštět. Chceme jít zápas od zápasu, připravovat se na každý zvlášť a nemyslet dopředu na konec šampionátu,“ prohlásil Flek.

Je mu ale jasné, že zaváhání v sobotu se Švýcarskem by mohlo být už velkou komplikací. „Tlak si ale nemůžeme připouštět. Zápasy jdou rychle za sebou, hraje se jich hodně. Musíme jít zápas po zápase, dobře zregenerovat a připravit se na zítřejší Švýcarsko,“ konstatoval.

Podle něj si musí český tým přivyknout i na větší rozměry hřiště oproti O2 areně při generálce na Českých hrách v Praze. „Je to trošku rozdíl oproti tomu, na co jsme byli zvyklí v Praze, ale podmínky jsou pro všechny stejné. Musíme se tomu přizpůsobit, hodně bruslit,“ uvedl.

Pochvaloval si spolupráci ve čtvrté formaci, kde hrál se Smejkalem a Adamem Musilem, ale mrzelo ho, že nepomohla k bodovému zisku. „Samozřejmě dobrý pocit z toho mít můžu, ale prohrálo se. Musíme si rozebrat chyby, je jedno jaký útok nebo jaká obrana, kterýkoliv hráč musíme hrát jako tým. Není to o jednotlivcích, musíme každý jeden člen hrát jako tým a zítřejší zápas vyhrát,“ dodal Flek.