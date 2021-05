Že tu můžu být, je pro mě pohádka, chci ale týmový úspěch, říká útočník českého národního týmu Flek

Po třech zápasech mají čeští hokejisté na mistrovství světa jen dva body. Horší je v základní skupině „A“ pouze Velká Británie. Na výkony hráčů se snáší oprávněná kritika, neplatí to ale o všech. Mezi ty, kteří naopak svými výkony potěšili, patří útočník Jakub Flek, střelec vůbec prvního gólu českého týmu v Rize. Od zpravodaje z místa Riga 19:03 26. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Flek po svém gólu ruskému výběru | Zdroj: Reuters

„Samozřejmě je to pro mě pohádka, ale já jsem si sem nepřijel honit své osobní ego nebo získávat osobní statistiky. Chci tady udělat týmový úspěch.“

K týmovému úspěchu, jak říká osmadvacetiletý Jakub Flek, výkony zatím na světovém šampionátu nesměřují. Karlovarský rychlík ale patří mezi hrstku hráčů, kteří snesou přísnější kritéria. Přitom ještě před deseti lety to vypadalo, že hokej pro něj bude jen víkendová zábava.

„V osmnácti letech – kdy kluci, kteří odcházejí do NHL, jdou na draft – jsem hrál krajský přebor jen tak pro radost. V sobotu zápas a přes týden jsem ani netrénoval. Nevěřil jsem, že bych ještě někdy mohl něčeho takového dokázat, ale jsem za to strašně rád a strašně vděčný,“ říká skromně Flek.

Oporu má v přítelkyni

Rodák z Mariánských Lázní, patří mezi nejrychlejší hráče celého šampionátu, a i se svými 172 centimetry vyniká dravostí.

„Ve své výšce nevidím hendikep, v něčem to je výhoda, v něčem ne. Když jsem před bránou s 203 centimetrů vysokým Bělorusem, tak se s ním těžko přetlačuju, ale když mu zase v rohu hodím ramena doleva doprava a udělám tři kroky, tak jsem za ním,“ usmívá se Jakub Flek, který si i v Rize udržuje dobrou náladu, a to hlavně spojením s domovem.

Největší oporu má ve své přítelkyni. „Pořád mě chválí, i když já jsem trochu víc sebekritický. Když jsem jel dva samostatné úniky, které jsem nedal, tak jsem jí napsal, že jsem dřevák a že tohle musím dávat. Ona mi na to vždycky napíše, že ne, že jsem šikovnej. Je to pro mě trochu povzbuzující, ale stejně to musím začít dávat,“ dodává.

Ideální by bylo, kdyby začal všechny své šance proměňovat už ve čtvrtek, kdy se národní tým utká na mistrovství světa v důležitém souboji o postup do čtvrtfinále se Švédskem.