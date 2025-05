Pomůže nám, že se Pastrňák i Nečas dostali do top formy už na začátku turnaje, myslí si Voráček

Hostem středečního pořadu Na place s Pavlem Nečasem byl hokejista Jakub Voráček. Ve studiu Radiožurnálu Sport se rozpovídal o tom, jak se mu zatím líbí výkony českých hokejistů na právě probíhajícím mistrovství světa v Dánsku a Švédsku. Proč letos neodjel do dějiště šampionátu spolukomentovat zápasy? Sleduje je radši v hospodě s kamarády nebo v klidu domova? Praha 15:45 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Voráček a Pavel Nečas | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

Jak se vám v loňském roce líbilo komentování mistrovství světa?

Byl to zážitek na celý život. Bylo to dané celkovou atmosférou, která provázela celý šampionát. Všichni jsme se vypli od starostí a dva, tři týdny se soustředili jen na hokej. Nakonec to dopadlo tím nejlepším způsobem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Jakuba Voráčka v pořadu Na place

Nešije to s vámi, když jste za komentátorským pultíkem, že byste si šel zahrát...

Věděl jsem, že to nejde. Takže jsem o tom tak nepřemýšlel. Nesměl jsem řešit sebelítost a musel jsem se soustředit jen na komentování, aby to mělo úroveň. Z mého pohledu jsem komentování dal sto procent. Popisoval jsem to divákům spíše jiným pohledem a jsem rád, že se to lidem líbilo.

Proč jste nejel letos spolukomentovat mistrovství světa do Dánska a Švédska?

Je to ohromně fyzicky a časově náročné. Koukat na dva, tři hokeje denně nebylo úplně to, co jsem dva, tři roky po kariéře úplně vyhledával. Radši se podívám na zápasy v televizi a budu dělat nějaké jiné aktivity.

Český tým v Dánsku

Jak se vám zatím líbí výkony českého týmu na právě probíhajícím šampionátu?

Je to super. Proti silným Švýcarům jsme zabrali vždy v nejdůležitější moment. Nebylo to jednoduché, protože plno kluků hrálo zápas třeba po měsíci, navíc na velkém hřišti.

Ve druhém utkání proti nám nastoupili důrazní Norové, kteří hodně bruslili, což bylo hodně složité, ale kluci to zvládli. Proti Dánsku nám to zase šlapalo, jak mělo. Pasta a Filip Hronek se rozjíždí a každým střídáním se zlepšují.

Gólmani zatím šlapou na jedničku, i přesto, že se někdo určitě bude ohánět tím, že Karel Vejmelka dostal první rychlý gól na turnaji. To se prostě stane, ale je důležité, jak hráč zareaguje. Karel zareagoval skvěle a ve třetí třetině tam měl skvělé zákroky. Dan Vladař odchytal skvělý zápas proti Dánsku, takže v brankovišti je to dobré.

Chodíte se dívat na zápasy do hospody nebo je sledujete v pohodlí domova?

Máme s kluky z podcastu Puk pak pivo v Riegrových sadech ve fanzóně nějaké aktivity. Byl jsem tam nyní v neděli a v pondělí a lidé si to užívají. Na důležitější zápasy jsem ale v klidu doma, protože z toho hokeje mám víc. Až půjde do tuhého, tak budeme koukat doma s rodinou.

V utkání proti Dánsku jsme dostali první gól, ale trenéři si vzali výzvu ohledně ofsajdu. Tam videokoučové odvedli asi skvělou práci, ne?

Při sporných momentech při přechodech pásma se to hned komunikuje vysílačkou s videokouči. Kdyby padl gól, tak pak zahlásí, že to byl ofsajd a ať si vezmou výzvu. Když si nejsou jistí, tak je to na rozhodnutí trenéra.

Výkony sudích na MS

Jaký názor máte na výkony rozhodčích, které předvádí na MS?

Je to frustrující, když jsem v zápase proti Norsku viděl tři české zraněné hráče. Hrozné je, že ještě třeba 70 procent rozhodčích je arogantních. Takže něco spletou, ale nepřiznají to. S tím mám největší problém. Když jsem hrál a rozhodčí nebyli schopní se normálně bavit, tak to mi vždy skákala žíla.

1:25 Výhra, ale i tři zranění hráči. ‚Nepochopil jsem, jak na to rozhodčí nahlíželi,‘ štve trenéra Rulíka Číst článek

V duelu Slovenska a Rakouska v samostatných nájezdech evidentně brankář Rakouska podrazil soupeři nohy, ještě než vystřelil. Slovenský hráč vystřelil do tyčky, ale určitě se pak museli cítit hodně frustrovaní. Co se mělo podle pravidel odehrát?

Nevím jaké je tam pravidlo v konkrétním případě, který jsme viděli. Dvě minuty vyloučení by byl nesmysl, nebo opakovat nájezd? Nevím, jaké by bylo ideální řešení této situace.

Dovedl byste si představit příští hokejovou pozici v roli trenéra?

Něco bych určitě zkusit chtěl. Nemám to nijak časově vázané, ale až budou mít čistou hlavu a klid na rozmyšlenou, tak se do toho třeba vrhnu. Bavíme se třeba až o roku 2027 a dál. Nezáleží to ale jen na mě.

Ve zbytku základní skupiny na MS bude důležité, aby Češi zabojovali o první místo, protože druhá skupina je dost našlapaná...

Rozehrané to máme dobře. Myslím si, že v posledním zápase skupiny půjde o vše. Rozhodně bude lepší dostat ve čtvrtfinále papírově slabšího soupeře než Kanadu nebo Švédsko, takže snad kluci zabojují o první místo ve skupině.

Boj o vítězství ve skupině

Ve čtvrtek čeká tým Radima Rulíka souboj proti Maďarsku. Co lze očekávat?

Nikdy jsem proti Maďarsku nehrál, ale určitě to pro kluky bude zajímavé. Myslím si, že to bude v pohodě. Sice v úterý vyhráli, ale naši kluci jim ukáží, zač je toho loket.

Na závěr skupinové fáze nás čekají Američané, kde půjde asi zase o hodně bojovný zápas, že?

Američané mají v kádru plno mladých hráčů, kteří po ledě létají. Češi jsou ale na dobré vlně a ví, jak hrát důležité zápasy. Věřím, že to bude hezký zápas pro diváky.

Jak jste vnímal závěr extraligové sezony, ve kterém nakonec proti Pardubicím uspěla brněnská Kometa?

Musím pogratulovat Kometě, protože celé play-off odehrála bravurně. V klíčových fázích zápasů hráli s klidem a drželi puk na hokejce. Není jednoduché vyhrát sedmý zápas na ledě Sparty i Pardubic, ale oni to zvládli velmi dobře.

Jak je možné, že srovnáš sérii na 3:3 na zápasy na ledě Brna, jsi namotivovaný, ale pak stejně v sedmém duelu doma prohraješ?

Zvládneš začátek utkání, nedostaneš gól, brankář tě podrží a pak čekáš na příležitost. Brno pak udeřilo a skvělým způsobem si náskok hlídalo.

Nadace Jakub Voráčka neustále funguje, tak jak se jí daří?

Loni jsme měli rekordní rok, kdy jsme vybrali přes sedm milionů korun. Nyní se v Třeboni buduje centrum pro pacienty s Alzheimerem. Navíc nám dali čtyřicet lůžek pro pacienty s roztroušenou sklerózou. V loňském roce toho bylo hodně, letos hodíme trochu zpátečku.

Když se něco tlačí až moc, tak to lidi časem omrzí. Nyní uděláme trochu soukromých, menších akcí, a když lidé budou chtít, tak přispějí. Příští rok to zase rozjedeme ve větším. Nyní já osobně potřebuji trochu zvolnit a zoptimalizovat čas.