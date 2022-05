Vrána prolomil gólem střelecký půst. ‚Všichni jsme moc rádi, že se trefil,‘ řekl Černoch, který nahrával

Hokejová reprezentace se na mistrovství světa výrazně přiblížila jistotě postupu do čtvrtfinále. A rozhodujícím gólem v zápase s Norskem k tomu přispěl při výhře 4:1 Jakub Vrána, který se jako vyhlášený střelec prosadil až ke konci programu základních skupin. Tampere 14:01 22. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vrána v zápasu s Norskem | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Musím dát kredit ‚Čečemu‘. Hezky mě našel před bránou a já to jenom doklepl. Samozřejmě se snažím pomoct týmu, co to jde. Je důležité dělat na ledě správné věci a vytvářet si šance,“ ocenil Vrána práci Jiřího Černocha, který mu v přesilovce připravil gól rychlou přihrávkou zpoza branky.

„Oba jsme měli z toho gólu velkou radost. Asi mu trochu spadl kámen ze srdce. Jsme moc rádi, že se trefil. Hned po gólu mi děkoval, že tohle přesně potřeboval, tak já doufám, že teď bude pálit jeden gól za druhým,“ řekl Radiožurnálu Černoch.

Zatímco na předchozích dvou šampionátech, kde Vrána hrál, se trefil hned v prvním utkání na turnaji, teď čekal až na duel s pořadovým číslem pět. Možná to mohlo být pro Vránu i nepříjemné téma pro rozhovory, že jako vyhlášený střelec v národním týmu zatím mlčí.

Ale vždy, i na základě zkušeností s působením v týmu s kanonýrem Ovečkinem, ochotně odpovídal tak, že to jednou přijde. A stalo se. Není to sice zárukou, že bude pálit Vrána i po víkendu proti Spojeným státům a Finsku, ale kolonku první gól na turnaji si může odškrtnout. A trochu si oddychl i trenér Kari Jalonen, že otázky na Vránovo střelecké mlčení zápasem s Norskem skončily.

„Samozřejmě jsem rád, že se Vrána prosadil v přesilovce. To jsou takové malé dílčí kousky, které se nám hodí. Získáme tím sebevědomí. A to nejenom on, který to opravdu potřeboval. Hodně se mluvilo o tom, že nedal gól, kdy ho dá a tak dál. Hlavní je, že už nad tím nemusíme přemýšlet a on to na ledě dokázal.“

Neděli mají Češi na turnaji volnou. „Uděláme si pohodový den, má svítit sluníčko, tak nabereme energii a pak už budeme myslet na zápas s Amerikou,“ prozradil Jalonen. Ten odehrají Češi v pondělí odpoledne.