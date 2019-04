‚Rád bych jel.‘ Obránce Tampy Bay Rutta má po rychlém konci v play-off chuť reprezentovat

Suverén základní části hokejové NHL Tampa Bay Lightning nečekaně brzo vypadl z play-off po prohře 0:4 s Columbusem. Za Tampu hrají i dva čeští hokejisté - útočník Ondřej Palát a obránce Jan Rutta. Ten by rád na květnový šampionát do Bratislavy přijel, jak řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Tampa 18:35 19. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Tampy Jan Rutta (vpravo) v souboji s hráčem Columbusu | Zdroj: ČTK

Jak hodnotíte vyřazení z play-off po prohře 0:4 na zápasy s Columbusem?

Je to strašně frustrující. Po sezoně, která tady byla, si tohle nepředstavoval asi vůbec nikdo. Je to samozřejmě obrovské zklamání.

Nemohl toho být příčinou i fakt, že jste celý rok vyhrávali poměrně snadno, nebyli jste pod tlakem a pak jste v play-off nedokázali zařadit vyšší stupeň?

Těžko říct, série skončila před nějakými dvěma dny a tohle bude asi spíš na hodnocení po nějakém větším odstupu. Je to obrovské zklamání.

Pokud by přijeli všichni, zamotalo by nám to hlavu, říká Říha k možným posilám z NHL Číst článek

Ale jinak – pokud si odmyslíme ten konec – to pro vás byla dobrá sezona. Začal jste v Chicagu, pak jste přestoupil do Tampy…

Tahle sezona pro mě byla osobně nahoru dolů. Byl jsem samozřejmě rád, když k tomu trejdu došlo a jsem rád, že jsem konec sezony strávil tady. Konec sezony ale už pozitivní nebyl.

Máte pocit, že jste si svými výkony řekl o další angažmá v NHL, třeba i tady v Tampě? Kdybyste proseděl zbytek sezony v Chicagu, tak by vám to příliš nepomohlo…

To není otázka na mě, já jsem dělal, co jsem mohl. Uvidíme, jak to dopadne.

Blíží se mistrovství světa. Máte zájem na něj jet?

Ano, už jsem mluvil s Petrem Nedvědem a Robertem Reichelem a rád bych samozřejmě jel reprezentovat. Teď tu v Tampě procházíme výstupními prohlídkami, tak doufám, že to dobře dopadne. Měl jsem tam myslím nějaký problém, ale doufám, že se to vyřeší a že budu moct přijet.

Jak se případně těšíte? Šampionát je na Slovensku, takže skoro v domácím prostředí…

Mistrovství světa, ať už v Čechách nebo na Slovensku, není každý rok. Když už jsme takhle brzo vypadli z play-off, tak by bylo super tam jet.