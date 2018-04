Jandač bere na mistrovství světa i Plekance a Hyku ze zámoří. Místo Furcha pojede jako trojka Hrachovina

Vedle Plekance a Hyky jsou ze zámoří i brankář David Rittich z Calgary, obránce Radko Gudas z Philadelphie, v útoku Radek Faksa z Dallasu, Dmitrij Jaškin ze St. Louis a Filip Chytil z New York Rangers.

Když je v týmu hodně mladých kluků, tak se chyby prostě stanou, hodnotí zápas s Rusy Nestrašil Číst článek

Překvapením v nominaci je gólman Dominik Hrachovina z finské Tappary Tampere, který bude jistit jako trojka Pavla Francouze a Ritticha. V týmu tak nahradí Dominika Furcha.

„Vážím si toho, že nás několik hráčů doplní na poslední chvíli. Tomáš Plekanec nás po dlouhých jednáních přece jenom posílí, Tomáš Hyka hrál celou sezonu na farmě Vegas výborně. Dominika Hrachovinu jsme oslovili minulý týden, jestli by převzal roli trojky. Ten nás rovněž doplní tento týden. Radko Gudas to je posila ze severní Ameriky, která se připojí ve středu do kempu," řekl na tiskové konferenci po příletu ze Stockholmu trenér Jandač o nominaci.

Z mladších hráčů dostanou šanci Chytil, Martin Kaut z Pardubic a Martin Nečas z Brna. Vyřazeni byli například junior Filip Zadina, Filip Chlapík z Ottawy nebo Martin Frk z Detroitu.

Nominace českého týmu na MS 2018:



Brankáři: Pavel Francouz (Čeljabinsk), David Rittich (Calgary), Dominik Hrachovina (Tappara)



Obránci: Radko Gudas (Philadelphia), David Musil (Třinec), David Sklenička (Plzeň), Martin Pláněk (Hradec Králové), Filip Pyrochta (Liberec), Michal Jordán (Chabarovsk), Michal Moravčík (Plzeň), Adam Polášek (Soči).



Útočníci: Roman Červenka (Fribourg), Andrej Nestrašil (Nižněkamsk), Radek Faksa (Dallas), Tomáš Plekanec (Montreal), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta), Dmitrij Jaškin (St. Louis), Michal Řepík (Sparta), Martin Kaut (Pardubice), Roman Horák (Vitjaz Moskva), Tomáš Hyka (Chicago Wolves), Filip Chytil (NY Rangers), Robin Hanzl (Nižněkamsk), Martin Nečas (Kometa Brno), Robert Kousal (Davos), David Šťastný (Zlín).