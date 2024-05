Ještě to nekončí, je potřeba se zkoncentrovat. Musíme potlačit emoce, říká Rulík před finálovým zápasem

V roce 2005 byl ve Vídni u zisku titulu mistrů světa jako asistent, už jako hlavní trenér dovedl loni českou dvacítku do finále juniorského šampionátu a teď zvládá i enormní tlak domácího mistrovství. Trenér Radim Rulík není u seniorské reprezentace ještě ani rok a v Praze se jeho tým utká o zlato. Praha 17:48 26. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Rulík povede českou střídačku ve večerním finále proti Švýcarsku | Foto: Vlastimil Vacek, Právo | Zdroj: Profimedia

Čeští hokejisté poprvé v samostatné historii postoupili do bojů o světové zlato před domácím publikem. Trenérskému štábu v čelem s hlavním koučem Radimem Rulíkem se to povedlo při premiéře na světových šampionátech. Češi v každém zápase bodovali a v semifinále přehráli favorizované Švédsko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká trenér Radim Rulík o cestě do finále domácího mistrovství světa

„Byli jsme připravení na jejich hru. Musím říct, že mají opravdu kvalitní tým. Švédové až doteď neprohráli a opravdu přivezli hvězdné mužstvo,“ řekl po semifinálové výhře Rulík. Hvězdné mužstvo čeká jeho tým i v boji o historické domácí zlato proti Švýcarsku. To je jeden ze dvou týmů, kterým na cestě šampionátem Češi podlehli.

Ačkoliv hrají Češi v domácím prostředí, v zápise o utkání budou stejně jako v předchozích třech zápasech vedení jako hosté. To znamená pro soupeře výhodu dostřídávání, kterou ale trenéři proti Švédsku dokázali dokonale překlopit na svou stranu.

„Snažili se nasazovat hráče na první a druhou formaci, kde cítili největší nebezpečí. Takže jsme se snažili s tím v druhé třetině něco udělat, protože ta první jim vyšla, tak jsme to proházeli, abychom v tom udělali trošku nepořádek. Neměli tak jistotu, kdo půjde do hry. A myslím, že se to povedlo, protože jsme odskočili na 5:2,“ připomněl taktiku střídání formací trenér Rulík.

‚Fanoušci jsou neuvěřitelní‘

Statut hostujícího týmu na papíře ale reálný zážitek dokonale popírá. Česko překonalo vlastní divácký rekord z roku 2015 a trenér Rulík je přesvědčený o tom, že hráči enormní podporu cítí a dokáží ji i využit.

„Celý turnaj jsou fanoušci neuvěřitelní. Dodávají hráčům energii. Jak Lukáš Sedlák dvakrát ujel, měl neskutečné nohy, a myslím si, že to bylo dané hlavně atmosférou, protože to ze sebe vytáhl a ještě to skvěle proměnil,“ připomněl Rulík dva zásahy Sedláka v semifinále.

Přestože je už postup do finále v kontextu domácích mistrovství historický úspěch, a je snadné podlehnout emocím, česká reprezentace touží po zlatu. „Prostě to ještě nekončí a je třeba se zkoncentrovat. Emoce potlačit a připravit se co nejlépe,“ dodal odhodlaný Rulík.

Souboj Česka se Švýcarskem o titul mistrů světa začne v Praha areně v neděli ve 20.20. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu a digitálním Radiožurnálu Sport.