Zuby na ledě. Smejkal musel k lékaři, český tým řeší před začátkem šampionátu první zranění

Česká hokejová reprezentace řeší v dějišti světového šampionátu první zranění. Při posledním tréninku odešel předčasně z ledu Jiří Smejkal, po kterém na ledě zbyla krvavá stopa.

„Viděl jsem, jak už je tam Jirka schoulený a ostatní kluci mu tam pomáhají hledat tesáky. Vypadl mu jeden, dva se mu kývou, takže asi celkem tři, nebo čtyři zuby. To prostě k hokeji patří. Je to nešťastné zranění, ale i takové se při tréninku stávají,“ popisuje Radiožurnálu Sport Jakub Flek.

Při nácviku přesilovky zasáhl nešťastně Jiřího Smejkala holí Jiří Černoch. Smejkal si v bolesti klekl na led a pod ním byla krvavá stopa, ze které pak spoluhráči sbírali části zubů českého útočníka. Smejkal odešel do kabiny a po přesunu do hlavní arény odjel k zubaři.

„Děje se to, nechci říct běžně, ale sem tam se to stane. Bohužel, doufám, že to vyřeší u zubaře, nebo vytrhají, aby na to nemusel myslet. Já o tom něco vím,“ usmívá se trpce kapitán Roman Červenka, který má nedávnou zkušenost s návštěvou zubaři, když v přípravě s Rakouskem taky přišel o zub.

„Není to příjemné, jsou to ale zuby a umíme si s tím poradit. Je to nepříjemné zezačátku, když má člověk nateklou pusu, když tam má nějaký zaražený nebo se kýve, tak je lepší dát to pryč a za dva dny je klid.“

Hrát s tím jde

Zkušenosti se zubařem má drtivá většina reprezentantů, včetně Lukáše Sedláka, který má většinu zubů vyměněných a na pobyt na zubařském křesle si už skoro musel zvyknout.

„Nezvykl, ale už jsem v něm proseděl hodně času. Zrovna jsem vzpomínal, jak mi trhali osm zubů najednou. Celé patro mám falešné, zubaře nemám rád. Je to taková nepříjemná bolest, Smejka je mi líto, ale dá se s tím naštěstí hrát, takže hokejista to asi bere tak, že je rád, že jsou to jen zuby.“

Nabízí pohled hokejistů na vyražené zuby Lukáš Sedlák. Pokud tak Jiří Smejkal nebude mít po zákroku na stomatologii nějaké komplikace, měl by být pro úvodní zápas světového šampionátu připraven.

Zda opravdu nastoupí do utkání se Slovenskem, které se hraje v pátek od 15 hodin a 20 minut, se rozhodne až těsně před duelem.