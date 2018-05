Nedělal bych nic jinak, říká po reprezentační derniéře Jandač. Teď ho čeká KHL

Hokejová reprezentace se rozloučila se světovým šampionátem prohrou 2:3 ve čtvrtfinále se Spojenými státy. Loučí se i s trenérem Josefem Jandačem, pro kterého to byl poslední zápas na lavičce národního týmu. Nyní odchází trénovat do KHL. Herning 11:11 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Josef Jandač na lavičce národního týmu ve čtvrtfinále mistrovství světa | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Samozřejmě jsem zklamaný. Chtěl jsem se rozloučit s medailí nebo postupem mezi čtyři nejlepší. Ale věřím tomu, nebo doufám, že jsme tady žádnou ostudu za dva roky neudělali a že jsme dali prostor dalším klukům, kteří se můžou úplně směle měřit s těmi nejlepšími hráči na světě,“ řekl Radiožurnálu Jandač.

Ten převzal národní tým v roli hlavního trenéra v roce 2016 a vedl ho na Světovém poháru, olympijských hrách a dvou světových šampionátech. Na medaili národní tým pod jeho vedením nedosáhl přesto, že právě v Kodani poskládal ambiciózní mix mladých i zkušených hráčů, který ale nedokázal přejít přes čtvrtfinále.

„Ty myšlenky se třeba časem budou srovnávat, měnit, ale teď bezprostředně po utkání bych neměnil nic, nedělal bych nic jinak. Nevím o ničem, co bych změnil,“ popsal kouč národního týmu.

Teď Josef Jandač u reprezentace končí a odchází trénovat do KHL Metalurg Magnitogorsk. O jeho nástupci na lavičce národního týmu bude Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje rozhodovat začátkem června.

„Jednoznačně souhlasím s tím, že by to měl dělat český trenér, protože si myslím, že máme pořád dost dobrých trenérů, kteří tuhle práci můžou dělat. Ale abych tady teď říkal, koho bych doporučil nebo kdo je můj favorit, tak to po mně nechtějte. Přeji svému nástupci, aby se mu dařilo, aby se povedla nějaká medaile,“ řekl na závěr Jandač.

Česká hokejová reprezentace získala cenný kov naposledy v roce 2012. Naděje, že pod novým trenérem ukončí národní tým medailový půst, je ale velká.