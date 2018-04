K národnímu týmu se připojili další mladíci. 'Občas to vypadá jako reprezentace do dvaceti let,' říká Nečas

Hokejový talent Martin Nečas si poprvé zahraje za seniorskou reprezentaci a zabojovat chce i o účast na světovém šampionátu. Útočník mistrovské Komety vyléčil virózu a odcestoval za národním týmem do Švédska. Po poledni přistál ve Stockholmu a po obědě se hned zapojil do tréninku. Stockholm 20:13 27. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas patřil v letošní sezoně k tahounům mistrovské Komety Brno. | Zdroj: ČTK

Mladík z mistrovské Komety vyléčil nachlazení a přicestoval do Švédska, aby zabojoval o místo v sestavě pro mistrovství světa.

„Určitě se na to těším, protože mistrovství je sen každého hráče už odmalička, když se na to člověk dívá v televizi, takže se budu snažit v týmu udržet a být tam pro mistrovství,“ říká Martin Nečas.

Společnost Nečasovi na cestě i na následném tréninku dělal další z nedávných marodů – Dmitrij Jaškin.

„Včera jsem se rozhodl, že pojedu. Cítil jsem se o hodně líp, tak jsem tady. Věděl jsem, že se k ostatním dřív nebo později připojím, ani jsem nad tím nějak nepřemýšlel, chtěl jsem se hlavně dát do pořádku,“ říká Jaškin.

Oba mladí hokejisté se rychle seznámili s novými kolegy v šatně a nebylo to nic problematického, vždyť se v ní potkali s celou řadou vrstevníků.

„Je to zajímavé. Je to reprezentační áčko a občas to vypadá jako dvacítka. Já myslím, že je jen dobře, že se tým omladil. Uvidíme, jak to půjde dál,“ říká Nečas.

A kabina se ještě více omladí. Hned po tréninku opustí tým dvojice zkušených borců Roman Červenka a Michal Jordán. Ty už trenéři v akci vidět nepotřebují, ostatní musí o místo pro šampionát ještě bojovat v sobotním duelu s Finskem a v nedělním s Ruskem.

Další dva hráči míří do Švédska K týmu se přidají @DmitrijJaskin a Martin @necas88, kteří původně neodletěli. Kluci za chvílí vyráží z pražského letište #mshokej #narodnitym pic.twitter.com/eOHGExohHE — Hokejový nároďák (@narodnitym) 27 April 2018