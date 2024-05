Kapitán Červenka po postupu do finále: Neskutečné, takový zápas nehrajete mockrát za kariéru

Jak jste si vychutnával hymnu a ovace diváků po tomhle historickém momentu?

Je to neskutečné. Skvěle jsme zvládli zápas a teď se musíme připravit na finále, protože tohle ještě není konec.

Poslechněte si kapitána českých hokejistů Romana Červenku po postupu do finále mistrovství světa

Překvapilo vás, ke kolika chybám jste donutili švédskou obranu, která nedostávala góly během šampionátu a teď od vás hned sedm?

Těžko říct. Ze začátku jsme tahali za trošku kratší konec, ale potom jsme to otočili. Myslím, že jsme potom kontrolovali zápas. Švédi si vytvořili tlak, ale museli nahazovat puky, což je stálo dost sil. Třetí třetinu jsme odehráli, jak jsme chtěli a potřebovali.

Kdy jste ve třetí třetině už začal věřit, že to vyjde a budete hrát o zlato?

Já jsem věřil před zápasem i během zápasu. Máme skvělý tým, což se během turnaje ukazovalo. Měli jsme v sebe důvěru, což se projevilo.

Jak důležité bylo pro týmovost, že se do hry vrátil Jakub Krejčík po tom utrženém šrámu?

Ani nevím, co se tam přesně stalo, ale samozřejmě je strašně důležité, že jsme mohli všichni v pořádku pokračovat.

Už teď je to divácký rekord. Jak se těšíte na finále před vyprodanou arénou?

Samozřejmě se těšíme. Hrajeme finále doma, což je zápas, který se nehraje mockrát za kariéru. Musíme tam nechat všechno a věřím, že ten tým je dost silný na to, aby to zvládnul.