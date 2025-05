Štěstí pro střelce, smůla pro mě, zhodnotil Vejmelka brzký inkasovaný gól. Těší ho dobrý start do turnaje

Čeští hokejisté začali mistrovství světa výhrou nad Švýcarskem 5:4 v prodloužení. Soupeř vedl 2:0, a pak už se týmy střídaly v otáčení skóre. První branku na světovém šampionátu dal při své premiéře Filip Pyrochta. Prodloužení rozhodl po nahrávce Davida Pastrňáka kapitán Roman Červenka. „V porovnání s první třetinou to bylo úplně odlišné,“ hodnotil pro Radiožurnál Sport výkon českého týmu ve druhé třetině proti Švýcarsku brankář Karel Vejmelka. Rozhovor Herning 20:23 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Vejmelka | Zdroj: Profimedia

Karle, ten zápas pro vás nezačal ideálně. Co jste si říkal v té 3. minutě, když vám tam prolétl ten gól a jak se to stalo?

Ta situace pro mě nebyla jednoduchá, byl to začátek zápasu, chtěl jsem kluky podržet. Ta střela šla téměř z rohu, on do toho tak plácl, že to neletělo čistě, tak jsem myslel, že to půjde nad bránu a ono to skončilo pod břevnem. Štěstí pro něj, smůla pro mě. Tak to ale někdy prostě je a člověk na to musí hned zapomenout a soustředit se dál a co nejvíc pomoct klukům.

Který zákrok byl podle vás ten, co spolurozhodl o tom vítězství 5:4 v prodloužení?

Asi ten zákrok z prodloužení těsně před tím, než jsme skórovali. Oni měli dobrou situaci, kde šla přihrávka přes střed, měl poloprázdnou bránu, ale naštěstí mě trefil. Já se tam snažil co nejrychleji přemístit a to si myslím, že rozhodlo o tom, že jsme dali ten gól navíc my.

Jak se vám sledoval ten zámek ve druhé třetině, který vytvořili vaši spoluhráči v útočném pásmu a motali tam Švýcary?

V porovnání s tou první třetinou to bylo úplně odlišné. Já se to snažil užívat, ale koncentroval jsem se hlavně na svůj výkon, abych byl soustředěný, protože z takových situací většinou vyplyne šance na druhé straně. Nemohl jsem zase tak jásat, protože jsem věděl, že to ještě bude těžké a to se nakonec potvrdilo.

Stejně jako loni s Finskem, máte letos dva body z úvodního duelu do tabulky. Je to nějaký náznak toho, jak to celé skončí?

To je asi brzo hodnotit. Je to rozhodně dobrý start, protože každý první zápas v turnaji je cenný pro naše sebevědomý. Jsem rád, že jsme to zvládli a musíme pokračovat ještě lépe dál.

Tak teď ještě přidat dalších šest bodů v dalších dvou zápasech a stoupat tabulkou ještě výše...

Děkujeme, to taky doufám.