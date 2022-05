Jalonen představil nominaci na šampionát. Do Finska nepoletí Chlapík, k týmu se připojí brankář Dostál

Všechno je na dobré cestě, zhodnotil přípravu kapitán Červenka. Národní tým pracoval hlavně na obraně

„V týmu je pohoda, to je cítit. Budeme na to samozřejmě chtít navázat na mistrovství a dobře do toho vstoupit. Šlo hodně o to zažít si ten systém, máme nové trenéry,“ říká kapitán týmu Roman Červenka.