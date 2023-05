‚Jsou strašně vyrovnaní, vyzkoušeli jsme toho hodně.‘ Jalonen má jasno, nominace nebyla snadná

Na mistrovství světa v hokeji odletí s českým národním týmem 10 hráčů, kteří loni získali bronz. Obhajovat medaili se vydají ale i ti, pro které to bude premiéra v reprezentaci na velké akci.

Trenér Kari Jalonen přiznal, že není jednoduché oznamovat hráčům, že se do týmu nedostali, ale po letech na lavičce to musí brát jako součást své práce.

„Nedá se říct, že bylo nějaké poslední místo nebo jméno, o kterém bychom se s trenéry bavili. Hráči jsou strašně vyrovnaní a důležité pro nás je, jak tým poskládat. Vyzkoušeli jsme toho hodně a až teď si můžeme sednout a přemýšlet o konkrétně sestavě. O tom, jakou kdo bude mít roli,“ pokračuje pro Radiožurnál Sport Jalonen, který obaluje tým kolem zkušených Romana Červenky a Dominika Kubalíka.

Šanci mohou dostat od pátku v Rize zase naopak jiní: hvězda extraligy Daniel Voženílek, který tým doplnil po extraligovém play-off na poslední chvíli, ale třeba také Filip Chlapík, jehož cesta na šampionát je o poznání delší, klubová sezona mu skončila brzy.

Takto vypadá závěrečná nominace Česka na MS! Co na ni říkáte? #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/NIsV4ajsVn — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 7, 2023

„Měl dlouhou pauzu poté, co Ambri skončila sezona ve Švýcarsku. A tím to pro něj bylo těžké na začátku tréninkového kempu ve chvíli, kdy měsíc a půl nehrál. Začal tvrdě pracovat na své kondici a hlavně o uplynulém víkendu ukázal, že patři do týmu na šampionát. Umí dávat góly a určovat tempo hry, když je jeho útok na ledě,“ říká kouč Jalonen o Filipu Chlapíkovi.

Beránek a Zbořil

Dalším nováčkem je karlovarský Ondřej Beránek a dvěma reprezentačními starty mezi dospělými si nominaci zasloužil brněnský odchovanec Jakub Zbořil, aktuálně z Bostonu.

I přesto, že toho v sezoně také moc neodehrál. „Zaprvé musím říct, že ho zná hodně dobře můj asistent Libor Zábranský. Proto jsme se rozhodli ho pozvat na závěrečný turnaj, abychom ho viděli. A ty dva zápasy ukázaly, že si nominaci zaslouží. Výborně bruslí, jako obránce dokáže hrát nejen dozadu, ale i dopředu. Víme, jaký bude jeho přínos,“ vysvětluje.

Trenér Kari Jalonen důvěřuje dohromady deseti hráčům z minulého šampionátu. To je skoro polovina party, která loni z Tampere přivezla z mistrovství světa medaili pro český hokej - byla bronzová.

Cesta za obhajobou začne pro české hokejisty v pátek úvodním zápasem proti Slovensku. Základní skupinu hrají Češi v lotyšské Rize, o medaile se bude hrát poslední květnový víkend ve finském Tampere stejně jako minulý rok.