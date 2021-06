Měl jsem prostě štěstí, říká Kirk. Nejlepším střelcem základních skupin mistrovství světa je Angličan

Hvězdu základních skupin mistrovství světa v hokeji nehledejte v týmu Ruska, Kanady, Švédska nebo Česka. Ale v poněkud méně hokejové zemi.

„Dostával jsem se do střeleckých pozic a měl jsem prostě štěstí, že mě v nich spoluhráči dokázali nacházet a já je celkem proměňoval. Doma se zvedlo celkem pozdvižení z toho, jak se mi daří, ale opravdu musím poděkovat zbytku týmu,“ hodnotil své vystoupení na šampionátu Liam Kirk.

Za ním ve střelecké tabulce zůstali střelci z NHL, třeba Alexandr Barabanov, Adam Henrique nebo Čech Dominik Kubalík.

„Před startem šampionátu bych na to nepomyslel, snažili jsme se hrát naplno, abychom udělali dobré výsledky. Osobní úspěchy jsem dával stranou a vyměnil bych tohle ocenění za pár lepších výsledků,“ přál by si jedenadvacetiletý rodák z Maltby.

Procento úspěšnosti

Každopádně Kirk dal ze třinácti britských gólů sedm a potřeboval na ně jen 19 střel. Procento úspěšnosti střelby téměř 37 procent je naprosto mimořádné. A dařilo se i celému britskému týmu, v tabulce za sebou nechal Bělorusko.

„Tenhle šampionát nám vyšel a ukázali jsme, že na této úrovni dokážeme hrát. Možná jsme mohli trochu lépe zvládnout zápasy se Švédskem a Českem, ale můžeme si z turnaje vzít hodně pozitiv,“ hodnotí vystoupení Velké Británie na šampionátu Kirk.

Kromě střelecké tabulky je Liam Kirk vysoko i v tabulce kanadského bodování na třetím místě. Kam se posune z britské ligy? Nápad zamířit do české extraligy s díky odmítl.

„Česko? Je fajn, ale mým snem je dostat se do NHL, tomu podřizuji vše a snad to někdy vyjde. Zatím nevím, kde budu v příští sezoně. Vím, kde bych chtěl být, ale druhá otázka je, jaká bude realita,“ doplňuje Liam Kirk, první rozený Angličan hokejově vychovaný na britských ostrovech draftovaný do NHL. V roce 2018 si Kirka ze 189. pozice vybrala Arizona.

Kanadské bodování celkově Jméno Země Zápasy Góly Asistence Celkem +/- 1. Connor Brown Kanada 7 2 8 10 6 2. Peter Cehlárik Slovensko 7 4 6 10 5 3. Adam Henrique Kanada 7 4 5 9 6 4. Liam Kirk Velká Británie 7 7 2 9 -6 5. Alexandr Barabanov Rusko 7 4 4 8 4 6. Conor Garland USA 7 3 5 8 5 7. Gregory Hofmann Švýcarsko 7 6 2 8 1 8. Nicklas Jensen Dánsko 7 5 3 8 -2 9. Andrew Mangiapane Kanada 4 4 4 8 4 10. Michail Grigorenko Rusko 4 3 4 7 6 11. Markus Lauridsen Dánsko 7 2 5 7 -2 12. Marcel Noebels Německo 7 3 4 7 5 13. Jason Robertson USA 7 3 4 7 7 14. Roman Starčenko Kazachstán 7 3 4 7 -4 15. Mathias Trettenes Norsko 7 3 4 7 2 16. Christoph Bertschy Švýcarsko 7 3 3 6 4 17. Anton Burdasov Rusko 7 4 2 6 1 18. Nico Hischier Švýcarsko 7 2 4 6 0 19. Marek Hrivík Slovensko 6 2 4 6 7 20. Dominik Kubalík Česko 6 3 3 6 4