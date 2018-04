Když je v týmu hodně mladých kluků, tak se chyby prostě stanou, hodnotí zápas s Rusy Nestrašil

Tři prohry a skóre 4:12. Taková je vizitka českého hokejové reprezentace ze Švédských her. Poslední přípravný turnaj před světovým šampionátem zakončil národní tým sice nejlepším výkonem, ale prohrou 2:4. Stejně jako v předešlých duelech s Finskem a Švédskem se totiž čeští hokejisté dopouštěli velkého množství chyb. Stockholm 19:27 29. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká hokejová reprezentace na tréninku | Zdroj: ČTK

„Já bych ty výkony nechtěl nijak shazovat. Když je v týmu hodně mladých kluků, tak se ty chyby prostě stanou. Buďme rádi, že se staly dneska, že jsme si je třeba vybrali a do dalších zápasů na mistrovství světa se z nich poučíme,“ věří Andrej Nestrašil a fanouškům nezbývá než věřit také.

Příprava před šampionátem přitom ještě před odjezdem na Švédské hry vypadala takřka ideálně. Sedm zápasů, sedm výher. Jenže pak přišly duely ve Stockholmu.

„Byl to samozřejmě úplně jiný hokej než v Pardubicích, kde ještě ostatní týmy nebyly kompletní a do tohohle turnaje šly se spoustou hráčů z NHL. My bohužel nemáme takovou základnu v NHL, abychom mohli stáhnout třeba třináct čtrnáct hráčů, ale kluci z KHL nebo extraligy nejsou o nic horší. Když budeme hrát na kraji svých možností, tak se ostatním můžeme vyrovnat,“ domnívá se brankář Pavel Francouz.

Když to vezmeme ale po pořádku, tak proti Švédsku se českým hokejistů hrát na hranici svých možností podařilo pouze pět minut, proti Finsku možná druhou třetinu, no a proti Rusku většinu zápasu, ale zase přišly ty dokola omílané individuální chyby. S tímto vědomím je velmi těžké odhadovat, na co bude český tým na šampionátu v Kodani stačit.

„Ono se to těžko odhaduje. Samozřejmě bude záležet na tom, jak ten turnaj začneme a jak budeme plnit pokyny trenérů nebo jak budeme regenerovat. Když se nám podaří začátek, tak nám sebevědomí může jen růst. Máme super partu, všechno jsou to fajn kluci. Od toho se můžeme odrazit a těžit z toho,“ dodal Francouz.

Ted ještě zbývá vybrat hráče, kteří na mistrovství světa pojedou. V letadle ze Švédska bude realizační tým přemýšlet, koho si z třicetičlenného kádru, který byl ve Stockholmu, ponechá. Kdo doplní už jisté Gudase, Červenku, Jordána a další. To se dozvíme až po dvacáté hodině. Jisté je, že do Kodaně odletí širší kádr, než jaký nakonec do bojů o světové medaile zasáhne.

„Chtěli bychom asi ještě trošičku širší tým, také samozřejmě čekáme na to, jak dopadnou některé zápasy v Americe. Struktura týmu ale je. Pak se rozhodneme s momentální formou, koho dopíšeme. Já si myslím, že budeme mít 15 útočníků a 9 obránců. To je dobrej počet,“ usmívá se asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Mistrovství světa zahájí Češi 5. května duelem se Slovenskem.