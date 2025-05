‚Omluvili se, že to neviděli.‘ Rulík dostal vysvětlení za fauly v zápase s Norskem. Na rozhodčí dohlíží i Čech

Že má každý tým na světovém šampionátu hokejistů svého trenéra, to je věc samozřejmá. Ale aby měli kouče i rozhodčí, to až tak známé není, Navíc na mistrovství světa plní tuto funkci Čech, Vladimír Šindler. Herning (Dánsko) 10:42 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér národního týmu Radim Rulík s asistentem Tomášem Plekance při debatě s rozhodčím | Zdroj: Reuters

„Kouč rozhodčích není samozřejmě jen o tom, aby rozhodčí hodnotil, ale stejně jako trenér týmu, tak se snaží rozhodčí co nejlépe na ty zápasy připravit. Od intenzivního kempu, který byl ve Stockholmu, tak po mítinky, které jsou poměrně časté a pak následný feedback po utkání,“ vysvětluje Vladimír Šindler.

S výkony jeho v uvozovkách svěřenců nebyl na turnaji spokojený trenér české reprezentace Radim Rulík.

Ten, společně s realizačním týmem po duelu s Norskem poslal stížnost na výkony rozhodčích doplněnou sestříhanými situacemi, ve kterých podle nich sudí selhali. Co se s stížností pak dělo, vysvětlil právě Vladimír Šindler.

„My tady jako kouči rozhodčích máme svého manažera, ke kterému je možné poslat záběry situací z utkání, které se týmu nelíbily, a následně dostane tým odpověď s popisem toho, jaký je náš pohled na situaci,“ doplňuje Šindler.

Takových podnětů dostali rozhodčí během šampionátu jen několik. Ty rozsáhlejší jen dva. Jedním z nich byl český podnět s videem šesti situací.

„Na čtyři jednoznačně, že se omlouvají, ti rozhodčí, že to neviděli a že to fauly byly. U dvou to bylo 50 na 50, že kdyby se rozhodčí rozhodli pro vyloučení, tak by to bylo v pořádku. Že se nerozhodli, tak to bylo kvůli tomu, že byli ve špatném úhlu a nebylo to vidět. To samozřejmě chápeme, ale jsme rádi, že jsme dostali odpovědi na podněty, které jsme jim zaslali,“ říkal trenér národního týmu Radim Rulík.

Na výsledek utkání už rozbor situací od rozhodčích vliv samozřejmě nemá, ale chyby se tím zviditelní a rozhodčí se jich v dalších zápasech snaží vyvarovat. Podle Vladimíra Šindlera k tomu ale dochází i bez podnětů od týmů

„My samozřejmě ty informace i bez stížností týmů máme. Tohle slouží k tomu, aby týmy měly informace o tom, jaký je pohled na zpětné vyhodnocení situací a byla nějaká zpětná vazba, protože komunikace je přínosná pro obě strany,“ říká kouč rozhodčích na mistrovství světa Vladimír Šindler.