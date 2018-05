Krejčí s Pastrňákem byli po dlouhém letu k nezastavení. ‚Jet lag je individuální, mohl by je dohnat‘

Jak může náročný časový posun a tisíce kilometrů v letadle ovlivnit následný výkon hokejových reprezentantů? Zdánlivě nijak. Davidové Pastrňák a Krejčí po necelém dni v Kodani naprosto ovládli zápas s Ruskem, když se podíleli na všech čtyřech brankách. Jak je to možné, vysvětlovala v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. předsedkyně České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu Jana Vyskočilová. Rozhovor Praha 13:28 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost spoluhráčů z Bostonu Davida Krejčího (vpravo) a Davida Pastrňáka | Zdroj: ČTK

Zámořské posily české hokejové reprezentace z Bostonu Bruins, David Krejčí a David Pastrňák v noci ze středy na čtvrtek přeletěli oceán a po probdělé noci v letadle si ráno s národním mužstvem zatrénovali.

Odpoledne přišel čas na pár hodin spánku a už ten samý večer zazářili v utkání proti Rusku. Krejčí si při výhře 4:3 po prodloužení připsal gól a tři asistence a Pastrňák dvě branky a jednu gólovou nahrávku. Zdánlivě tak oba útočníky časový posun nijak nepoznamenal.

Předsedkyně České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu Jana Vyskočilová to vysvětluje mimo jiné i tím, že takzvaná pásmová nemoc, pro niž se používá termín „jet lag“, působí na každého individuálně a oba české Davidy může teoreticky dohnat v příštích zápasech.

Krejčí s Pastrňákem přiletěli z USA do Dánska v den zápasu. Jak je možné, že předvedli takové výkony?

To opravdu nevím. Časový posun a jet lag je ve své podstatě individuální věc, kterou vnímá každý úplně jinak. Fyziologicky byl pro ně zápas v naprosto nepřirozený a nesprávný čas. Nevím. Chápu, že na to chcete znát odpověď, ale já vám na to odpovědět neumím.

Může je jet lag dohnat? Nebo jim věc ulehčilo to, že jsou na dlouhé přelety a následné zápasy z NHL zvyklí?

Otázka ohledně toho, že si řeknete, že to prostě dospíte, ta nefunguje. Nemůžete jednu noc nahrazovat spánek za jinou noc. Osobně nevím, jak je v Americe a Kanadě v NHL v tomto směru připravují.

Normální člověk to může vyřešit tím, že bere Melatonin, což oni, pokud vím, asi neberou. I přesto ale jet lag přetrvává, v tu chvíli to kompenzuje mozek, který může tělo krátkodobě přesvědčit, že není unavené. Znovu tedy zdůrazňuji – je to individuální. Buď dnes (v pátek) budou opět hrát jako včera, anebo budou unavení a jejich výkon půjde spolu s únavou dolů.

Existují nějaké cviky či návyky, které mohou pomoci?

Nejsou žádné cviky ani návyky, kterými lze překonat nedostatek spánku a časový posun. Vždy jde o to, jak to kdo snáší. Klinické studie to neznají a neexistují na to.

Jak u hokejisty, který létá běžně v sezoně takovéto vzdálenosti, tělo reaguje v létě, kdy je delší dobu na jednom místě?

V tomto případě doporučuji, a teoreticky by to tak také chtělo, že během letní přípravy či dovolené by měli dodržovat spánkovou hygienu. Když jsou po celoročních přesunech déle na jednom místě, tak by ji měli dodržovat doopravdy striktně, vrátit se zodpovědně do režimu, kdy chodí spát pravidelně a v rozumný čas – pro své tělo ve fyziologicky přívětivé chvíli.