Elitní formace gólově táhne národní tým, ale stále vidí chyby. ‚Musíme vylepšit některé věci,‘ líčí Sedlák

Formace David Pastrňák, Lukáš Sedlák, Roman Červenka dotáhla na mistrovství světa české hokejisty ke třem výhrám. Přesto hokejisti stále hledají ve své hře chyby.

„Jo, vždycky je lepší, když to tam padá, dáte góly, máte sebevědomí. My se ale musíme podívat na video a vylepšit nějaké věci, které jsme nedělali dobře. Kdybychom takto hráli další zápas, tak se nám to může vymstít,“ říká Lukáš Sedlák.

Všichni tři členové elitní formace už dali na turnaji dva góly, což je takřka polovina všech branek, které český tým ve třech zápasech nastřílel.

Je tak až zarážející, že se ziskem osmi bodů a naposledy vysoké výhře nad Dánskem stále mluví hlavně o špatných věcech.

„Vždycky je důležité mluvit o špatných věcech, protože to jsou věci, které potřebujete zlepšovat a musí se říkat, tak jak jsou. Musíme se na to podívat na videu a říct si, v čem se můžeme zlepšit. V každém zápase se pořád zlepšovat, aby to bylo na konci úplně ideální,“ vysvětluje Lukáš Sedlák, zlepšovat se budou moct čeští hokejisté už ve čtvrtek, kdy je čeká duel s papírově nejslabším celkem skupiny B Maďarskem.

Zápas začne 20.20 a Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.