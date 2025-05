Chceme první dvě místa. Budeme muset přepnout na vyšší tempo, říká před zápasem s Německem Nečas

S jistotou účasti ve čtvrtfinále nastoupí čeští hokejisté na mistrovství světa proti Německu. Po sérii zápasů s papírově slabšími celky je čeká náročný duel, do kterého vstoupí s jasným cílem - vytvořit si co nejlepší výchozí pozici pro vyřazovací fázi šampionátu. Herning 10:00 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Chceme první dvě místa. Nejlepší by bylo to první, neprohrát ve skupině by bylo super. Teď se ale soustředíme na ten další s Německem, protože víme, že mají dobrý tým. Nebude to jednoduché,“ uvědomuje si před zápasem s Německem Martin Nečas.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české hokejisty

„Budeme muset trošku přepnout na větší tempo, protože teď to bylo trošku ‚lážo plážo‘. Teď je čas na to, abychom to trošku zrychlili a nebyli pak překvapení, až budeme hrát čtvrtfinále,“ dodal.

Německo má na turnaji hned několik hvězd z hráčů NHL. Chybí snad jen Leon Draisaitl.

„Už jenom z těch kluků, které známe, tak určitě Seider. Ten je asi jejich nejlepší hráč. Víme, že to bude přidržovat nahoře. Samozřejmě má i dobrou střelu, asi proti nám nesleze z ledu. Stuzle taky umí dávat góly a je to nepříjemný hráč. Na tady ty dva se budeme muset připravit co nejvíce,“ říká Daniel Vladař, který bude proti Německu hájit českou branku.

Češi na Němce vyrukují v brance s Vladařem, rozhodli trenéři. Start zraněných Lauka s Kundrátkem je ve hře Číst článek

Moritz Seider z Detroitu a Tim Stutzle z Ottawy jsou největšími zbraněmi Němců, ale nejsou sami. V brance bude s největší pravděpodobností Philipp Grubauer ze Seattlu, ale na něj Daniel Vladař zná recept.

„Je to brankář menšího vzrůstu, který si víc vyjíždí. Když tam před něj postavíme Adama Klapku a budeme to střílet kolem něj, tak s tím bude mít problémy. To je asi ten největší recept,“ radí Daniel Vladař.

Zápas Česko Německo začne v 16 hodin a 20 minut a Radiožurnál sport jej bude vysílat v přímém přenosu.