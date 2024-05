Sledoval jsem každý zápas, přiznává Nečas po příletu na šampionát. Trenér už ví, kam útočníka zařadí

Útočník Martin Nečas by mohl nastoupit už v sobotním zápase mistrovství světa proti Velké Británii. On sám je připravený hrát, řešit to ale bude ještě s trenéry. Během play-off NHL, kde jeho Carolina na konec vypadla s Rangers, si našel čas sledovat na dálku český národní tým. Praha 14:06 18. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český útočník Martin Nečas dorazil na hokejový šampionát v Praze | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

České hokejisty čeká šesté utkání na mistrovství světa a v sobotu večer nastoupí proti outsiderům základní skupiny z Velké Británie.

Hokejovou reprezentaci posílí na světovém šampionátu Nečas, útočník se k týmu připojí v sobotu Číst článek

V dresu národního týmu už by se měl objevit útočník americké Caroliny a čerstvá reprezentační posila Martin Nečas. Na jakém místě v sestavě bude Nečas hrát, ale kouč českého mužstva Radim Rulík neprozradil.

„Nejdřív to řeknu Martinovi, pak se to dozvíte. Nešrotuje mi to v hlavě, vím, kam s ním,“ sdělil novinářům trenér národního týmu.

Pětadvacetiletý útočník prozradil, že zápasy české reprezentace sledoval průběžně i v zámoří a zaujala ho hlavně divácká kulisa.

„Sledoval jsem každý zápas až na ten poslední, protože jsme to nestíhali. Kluci zatím hrají dobře, je vidět, že fanoušci je ženou dopředu. Měl jsem z toho až husí kůži, když jsem viděl, kolik lidí tady chodí na zápasy. Psal jsem si z klukama, co znám z Kanady, a říkali, že jsou nadšení, že poté, co jsme vypadli z play-off NHL, tak první myšlenky směřovaly k mistrovství světa,“ řekl Nečas pro Radiožurnál Sport.

Zápas Česko – Velká Británie začne v sobotu ve 20.20 hodin. Přímý přenos odvysílají stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Utkání bude možné sledovat i v podrobné online reportáži.