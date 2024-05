Nečas: Semifinále před bouřlivým kotlem českých fanoušků může být i pro mě zápasem kariéry

Jaké pocity prožíval útočník Caroliny při čtvrtfinálovém duelu s Američany? Co pro tým znamená, že brankář Lukáš Dostál dokázal vynulovat silná ofenzivní esa zámořského celku? Těší se na souboj s hvězdnou obranou Švédska? „Posledních pět minut bylo hodně hektických. Jsem rád, že jsme to ubojovali. Proti Švédům nesmíme nastoupit ustrašeně,“ prozradil v exkluzivním rozhovoru Radiožurnálu Sport Martin Nečas. Praha 15:41 24. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas věří, že český tým může světový šampionát vyhrát | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Martine, jak moc rychlý byl váš přesun ze zámoří do dějiště šampionátu?

Hned po posledním zápase v NHL jsem začal balit, našel jsem letenku a další den letěl. Bylo to rychlé. Samozřejmě jsem chtěl s Carolinou dojít v play-off co nejdál. Když to ale nevyšlo, tak začaly myšlenky hned směřovat k mistrovství světa v Česku. Jsem rád, že jsem tady. Česká parta na turnaji je něco skvělého.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si exkluzivní rozhovor s Martinem Nečasem před víkendovými boji o medaile

Splnila se vaše očekávaní při pohledu na českou kabinu i atmosféru při zápasech?

Úplně. Fanoušky jsem sice při prvním zápase moc nevnímal, to jsem byl úplně mimo, protože jsem dva dny nespal. To bylo divné. S Kanadou už jsem si to užíval. Když jsme dali gól na 1:1, tak jsem měl snad poprvé v životě husí kůži, když se jelo ke střídačce. Nezapomenu na to.

Mluvíte o husí kůži, tak jak vám bylo ve čtvrtek po závěrečné siréně zápasu s Američany?

To byla čistá euforie. Člověk nemohl slyšet vlastního slova. Posledních pět minut bylo hodně hektických. Jsem rád, že jsme to ubojovali, protože to byla hodně důležitá výhra.

Jak moc cenné je to, že jste nedovolili Američanům dát ani gól, přičemž v základní skupině dali ze všech týmů nejvíc branek?

Je to super. První dvě třetiny jsme měli iniciativu na puku víc my, třetí třetinu, když jsme vedli, tak jsme trochu víc bránili. To není úplně dobrý plán, protože oni se tam pak dostávali do šancí, ale Dosty chytal výborně. Jinak jsme ale s Kanadou i Amerikou hráli hodně dobře a přehrávali je. Díky tomu si věříme. Pro fanoušky to bylo napínavé až do konce, pro lidi, kteří mají vyšší tlak, tak to nebylo úplně ideální. Konec byl ale parádní.

Rozdáme si to s neuvěřitelně dobrým českým týmem. Bude to skvělé, těší se kapitán Švédů Karlsson Číst článek

Expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka už třicet vteřin před koncem třetí třetiny říkal, že je hotovo. Vy jste začal věřit ve vítězství až sedm vteřin do konce, kdy jste měli vhazování v útočném pásmu?

Sedm vteřin do konce, za takového stavu v takovém zápase. To už bychom museli být úplně blbí, abychom si nechali dát gól. To už ani oni nemohli věřit, že s tím něco udělají.

Jak to děláte, že se během zápasu tak lehce dostanete mezi čtveřicí soupeřů do šance?

Hraji svůj nejlepší hokej, když si to užívám. Tady si to užívám na sto deset procent. Je tu víc prostoru pro moji hru s pukem, takže se toho snažím využívat. Je to teprve začátek naší jízdy a teď to bude pokračovat.

Co ta vaše úžasná gólová nahrávka na Dominika Kubalíka při zápase proti Kanadě? To bylo na jedničku z geometrie..

Tak z geometrie jsem určitě jedničku neměl, což ví paní učitelka, která mě měla. Člověk to trénuje dlouho a toto jsou situace, ve kterých se vyžívám. Vím, že Kubalda má střelu z voleje skvělou, tak jsem se snažil mu to tam naservírovat. Krásně to vyšlo. Teď to bude chtít něco přidat na semifinále i finále.

Jak vám to sedí v lajně s Dominikem Kubalíkem a skvělým hráčem na vhazování Davidem Kämpfem?

David je na buly neskutečný, výborný je i do obrany. Jde o komplexního hráče. Kubalda je pak rozený střelec.

‚Nejzářivější americká sestava za dlouhá léta nestačila na Čechy.‘ Zámořská média překvapilo vyřazení USA Číst článek

Jak se těšíte na souboje se skvělými švédskými obránci v sobotním semifinále?

Vídám je v NHL. Bude to výborný zápas. Švédové mají obránce hodně ofenzivní. Nesmíme se nechat vylučovat, protože to by mohlo být kritické. I když proti Americe jsme hráli oslabení dobře, tak Švédové mají silnou přesilovku. Hlavně nesmíme hrát ustrašeně. Sice mají v kádru osmnáct hráčů z NHL, ale my hrajeme jako jeden tým a na zápas si věříme.

Věříte, že vy i David Pastrňák a Pavel Zacha už budete naplno srovnáni s evropským časem a nachystaní naplno na den D?

Určitě budeme nachystaní. I pro nás kluky z NHL to může být jeden z největších zápasů kariéry. Každý malý kluk sní o tom, aby hrál za český národ před českými fanoušky na domácí půdě zápas o medaile a zítra to je tady.

Český tým zatím zvládá ohromný tlak médií i fanoušků. Ustojí to i díky tomu, že držíte pospolu jako dobrá parta?

Máme to během celé kariéry, ale při mistrovství světa v Praze je to vystupňované. Člověk se na to nesmí moc upínat, musíme hrát pořád svůj hokej a fanoušci nám pomůžou. Jsme v semifinále a tím to pro nás nekončí. Jdeme ten zápas vyhrát a chceme to dotáhnout až k nejcennější medaili.

Na dopoledním tréninku byla hodně dobrá nálada, především při hře bago. Svědčí to i tom, jak tu máte dobré zázemí?

V hotelu máme soukromí, kuchař je výborný, což na mistrovství světa nebývá úplně běžné. Po dlouhé době jsem se těšil na týmovou večeři po zápase. Všechno je tu top, stejně tak jako pro naše rodiny, které nás vidí hrát.