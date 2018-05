'Myslel jsem, že to bude konec.' Nečas po zranění z utkání proti Slovensku poprvé trénoval

V sobotu večer ležel Martin Nečas bezvládně na ledě po tvrdém nárazu na mantinel. S pochroumaným ramenem a kyčlí zápas nedohrál a byl odvezen do nemocnice. V úterý už se mladý útočník zapojil do tréninku národního týmu na mistrovství světa. Kodaň 15:51 7. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas na pondělním tréninku debatuje s trenérem Josefem Jandačem. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Při pondělním prvním tréninku Martina Nečase po jeho zranění z utkání se Slovenskem na jeho pohybu nebyly patrné známky poranění kyčle či ramene.

„Musím říct pozitivní zprávu, že se Martinův zdravotní stav výrazně zlepšil. Stěžuje si sice na mírné bolesti v oblasti krčních svalů a v oblasti kyčle, ale po fyzioterapeutické léčbě se tyto bolesti zlepšují, takže jsem mu poprvé dnes povolil jít na led a uvidíme, jaký to bude mít průběh,“ řekl lékař národního týmu Dušan Singer, který sledoval osmnáctiletého útočníka ze střídačky.

Martin Nečas vydržel v tréninkovém tempu 50 minut a pak se svěřil, jak to s jeho aktuálním zdravotním stavem je.

„Ještě to není úplně ideální. Jsem rád, že mě nebolí hlava a že je to jen krk a trošku kyčel. Já doufám, že se to bude co nejrychleji léčit a že budu fit. Chtěl jsem jít hlavně na led, abych se trošku rozhýbal, protože včera jsem nic nedělal a jen jsem ležel. Abych byl schopný nastoupit a být připravený, tak se musím trošku rozhýbat,“ říkal Nečas.

Myšlenky na znovu zapojení do dění světového šampionátu, možnost zahrát si v Kodani ještě nějaký ten zápas Martinu Nečasovi pomáhají v rychlém uzdravování. Přitom před necelými dvěma dny to vypadalo na velmi rychlý konec jeho účasti na mistrovství světa.

„Jak jsem pak byl v nemocnici, tak jsem si myslel, že to bude konec, jelikož mě ta hlava fakt bolela, ale pevně jsem doufal, že se to zlepší. Naštěstí se vyloučil otřes mozku a jsem zpátky tady,“ řekl Nečas.

Ani doktor Singer, ani trenéři a ani samotný Martin Nečas dokonce nevylučují, že by se osmnáctiletý talent mohl vrátit do sestavy už v úterním duelu se Švýcarskem.