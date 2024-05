Fanouškům se utkání muselo líbit, říká Procházka o duelu s Kanadou. Vysvětlil, proč byl Pastrňák bosý

Čeští hokejisté prohráli 3:4 v prodloužení s Kanadou v přímém souboji o první místo ve skupině mistrovství světa. Za národní tým poprvé na šampionátu v Praze nastoupili i útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha. „Oba týmy předvedly výborné výkony, hrály celoplošný hokej. Střídaly se momenty na obou stranách, perfektní zákroky gólmanů,“ říkal expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka o zápase mezi Kanadou a Českem. Praha 10:20 22. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejoví útočníci Roman Červenka a David Pastrňák a Pavel Zacha | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hokejisté národního týmu dokázali s Kanadou stáhnout dvougólové manko, pak ale soupeř rozhodl zápas v prodloužení při vlastním oslabení.

Budu víc odpočatý, tak doufejme, že to bude lepší, věří Pastrňák před čtvrtfinále proti USA Číst článek

„Musím říct, že se mi to utkání moc líbilo. Oba týmy předvedly výborné výkony, hrály celoplošný hokej. Střídaly se momenty na obou stranách, perfektní zákroky gólmanů. Utkání mělo drajv, trochu smolný konec v prodloužení, kdy měla Kanada trochu štěstí. Byla tam situace dva na dva, kdy se k nim odrazil kotouč a pak bylo perfektní zakončení. Naši ukázali charakter týmu, pořád říkám, že mají sílu. Dvakrát vyndali brankáře, dorovnali stav na 3:3 a fanouškům se takové utkání muselo líbit,“ komentoval poslední zápas českého týmu v základní skupině expert Radiožurnálu Sport Procházka.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka ale měli během skupinové fáze problémy se silnějšími soupeři, protože s Finskem vyhráli po nájezdech, se Švýcary a s Kanadou prohráli. Podle Procházky je ale namístě hráče za herní projev pochválit.

„S Kanadou to bylo opravdu vyrovnané, se Švýcary taky a není to tak, že bychom to utkání jasně prohráli. Teď, když přijde rozhodující čtvrtfinálový zápas, tak můžete hrát vyrovnaně a štěstí se k vám přikloní. Tak špatně bych to neviděl, týmově je výkon za mě velmi dobrý,“ myslí si čtyřnásobný mistr světa.

‚Na brusle jsou nároční všichni.‘ Kustodi národního týmu tvoří pro hokejisty perfektní podmínky Číst článek

Více spánku, lepší výkon

Největší pozornost byla upnutá na Davida Pastrňáka, který proti Kanadě nastoupil po náročné sezoně v dresu Bostonu a také dlouhém přeletu.

„Bylo vidět, že ten pohyb nebyl ideální, ale to je přeletem. Měl jsem možnost potkat Davida Pastrňáka před hotelem a nevypadal úplně fresh. Říkal mi, že do toho jde naplno, ale že se potřebuje ještě trochu prospat a připravit se. To přijde a ve čtvrtfinále bude mnohem lepší. Když to porovnám s výkonem Connora Bedarda, velké hvězdy kanadského týmu, tak ten tam chodil a šlapal vodu. Proti němu tam David Pastrňák lítal po ledě,“ chválil olympijský vítěz z Nagana českého útočníka.

Po úvodní třetině mluvil s novináři útočník David Pastrňák, který rozhovory dával bosý, což ale podle Procházky není u hokejistů ničím neobvyklým.

„Aby se hráč cítil lépe v bruslařském stylu, tak se brusle berou buď přesně na nohu, nebo o půl čísla menší. Noha je v brusli pevně sevřená a máte pak pohyb víc pod kontrolou. Když jsem hrál já, tak jsem míval o půl čísla menší brusli. Míval jsem tak omačkané palce, že jsem nevěděl, jestli mi jdou doleva nebo doprava,“ vysvětluje Procházka.

Jsem zvyklá, že mi občas hráči zmizí před rozhovorem na pár sekund do kabiny sundat rukavice, ale brusle dolů vidím poprvé. 😀 pic.twitter.com/gfxkpkuZFc — Darina (@darina_vymetali) May 21, 2024

Nyní čeká reprezentaci den volna a už ve čtvrtek čtvrtfinálový zápas proti USA. Co je podle Procházky nejlepší na vyladění formy před důležitým zápasem?

„Měl jsem rád, že druhý den, když se nehrálo, dát si část tréninku, zabruslit si, zastřílet si, zahrát si na ledě a spojit to s regenerací. Hráči půjdou asi na masáž, fyzioterapeuti pomohou. Zítra ráno bych dal kompletní trénink celého týmu, protože se hraje až večer,“ říká expert Radiožurnálu Sport.

Zatímco Češi zůstávají v Praze, Američané se musí do místa čtvrtfinále přesunout z Ostravy. Vadit by to ale hráčům příliš nemělo.

„Myslím, že žádný problém. Oni jsou na ty přesuny ze zámoří zvyklí, protože se tam přesouvají téměř každý den. Mají spousty lidí, asi sednou do vlaku, takže na pohodu. Přijedou do Prahy, tady bude vše připravené, takže žádný velký problém to pro hráče určitě není,“ uzavírá Procházka.