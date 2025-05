Nemáme rádi tvrdý hokej, a proto ho Norové hrají, říká Martin Procházka. Proti Dánsku čeká to samé

Češi se na vítězství 2:1 nad Norskem nadřeli, ve třetí třetině bránili výsledek. Nad čím se trenéři po takovém zápase musí zamyslet?

Každopádně asi nad začátkem utkání, které se nám podle mě moc nepodařilo. Čekal jsem mnohem větší tlak, nápor, možná vstřelit rychle dvě branky a pak toho houževnatého soupeře, jak se říká, unudíte a on už pak ví, že to utkání neovládne. Naopak Norové byli od začátku utkání nepříjemní, silní v osobních soubojích a kluky to moc bolelo.

1:25 Výhra, ale i tři zranění hráči. ‚Nepochopil jsem, jak na to rozhodčí nahlíželi,‘ štve trenéra Rulíka Číst článek

Překvapilo tě, jak byli Norové agresivní v soubojích a jaké problémy to Čechům nadělalo?

Ani mě to moc nepřekvapilo, Norové hrají takový hokej. Oni si na nás věří, a proto hrají takto tvrdě a vědí, že to naši hráči nemají moc rádi. Je vidět, že ten tým, když hraje takto nepříjemně, tak si naštěstí nevěděli moc rady, my jsme dali dvě branky a urvali tři důležité body do tabulky. Dnes nás čeká podobný takový soupeř, a to Dánové.

Hodně se mluvilo o tom, jaký vliv bude mít zapojení útočníka Martina Nečase. Jaký jsi z něj měl dojem?

Bylo vidět, že na něm ještě leží únava z cestování, sám to přiznal. Byl ale na ledě vidět, i když se nedostal do střeleckých pozic, ale zavážel kotouče, byl rychlý, pohyblivý. Ještě ale celý útok potřebuje trochu poladit, aby o sobě víc věděli a vytvářeli si lepší střelecké pozice.

Večer se reprezentace utká s Dánskem, očekáváš hodně podobný zápas jako s Nory?

Budu očekávat podobné utkání. Bude asi ještě lepší kulisa, vyprodáno a fanoušci poženou svůj tým a my se na to musíme připravit. Bylo by dobré do utkání vstoupit agresivněji, vytvořit více šancí, dostat se do vedení dříve a dát soupeři najevo, že nemá šanci.

Jaký tipuješ výsledek?

Budu věřit, že to bude těsné vítězství a že ty tři body urveme. Těžko říct, jestli to bude 2:1 a nebo 3:1.