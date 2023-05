Lotyšsko je soupeř srovnatelný se Slovenskem, říká expert Procházka. K rotaci brankářů má pochopení

Dva zápasy, dvě vítězství – to je bilance české reprezentace na hokejovém mistrovství světa, které se letos koná v Lotyšsku a Finsku. Svěřenci kouče Jalonena v neděli porazili Kazachstán 5:1. „Do utkání jsme dobře vstoupili, měli jsme naprosto jednoznačnou první třetinu. Ve druhé přišlo takové to uspání, mysleli jsme, že za stavu 2:0 to půjde samo,“ hodnotil zápas expert Radiožurnálu a bývalý olympijský vítěz Martin Procházka. Praha 10:14 15. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lotyši odehráli se Slovenskem vyrovnané utkání. Na snímku útočník Ronalds Ķēniņš | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

Porazit Kazachstán byla pro Čechy „povinnost“. Přesto se vítězství nerodilo úplně lehce, co podle vás utkání rozhodlo?

Do utkání jsme dobře vstoupili, měli jsme naprosto jednoznačnou první třetinu a přestříleli jsme Kazachstán 17:4 na střely. Ve druhé třetině přišlo takové to uspání, mysleli jsme, že za stavu 2:0 to půjde samo.

Naopak Kazachstán se oklepal, začal trochu více bruslit, byl drzejší. Nepovedená třetina nás trochu rozhodila, ale na té třetí bylo vidět, že si k tomu kluci v kabině něco řekli. Nakonec jsme dali tři další branky a bylo z toho jednoznačné vítězství.

Český tým čeká v pondělí večer další utkání, tentokrát proti domácím Lotyšům. Ty požene dopředu velké množství fanoušků, tak jaký bude recept na tamní reprezentaci?

Bude o dost jiná atmosféra, bude vyprodáno. Lotyši dva zápasy prohráli, jeden s Kanadou jednoznačně 0:6 a potom těsně se Slovenskem 1:2. Bude to těžké utkání, srovnatelné se Slovenskem. Bude potřeba hrát disciplinovaně a zároveň si jít pro fauly, protože přesilovky nám jdou.

Utkání bychom ale určitě měli zvládnout, máme kvalitní tým. Předpokládám, že do brány půjde Karel Vejmelka a s ním si začne tým postupně sedat tak, aby se dostal do ideální formy.

Kouč Jalonen dal v předchozích dvou zápasech šanci gólmanům Hrubcovi a Langhamerovi. Je podle vás dobře, že český výběr nemá jasně danou brankářskou jedničku?

Je to moderní trend. I nějaká top hvězda by některé zápasy měla volno. Utkání ve skupině je přece jen sedm a není třeba, aby jich měl ten gólman tolik. Začátek skupiny je ideální příležitost na to, aby si každý gólman vlezl do branky a odehrál si jeden či dva zápasy. Až se začne blížit čtvrtfinále, začne si to už sedat, je potřeba, aby už jednička byla do takto důležitého utkání připravena.