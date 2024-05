Měl jsem vůči Polákům předsudky. Našel jsem tu ženu i své štěstí, říká polský brankář českého původu Fučík

Český hokejový gólman Tomáš Fučík, držitel jednoho extraligového startu, se uchytil v zahraničí. Od roku 2016 působí s přestávkami v Polsku, kde si našel stabilní angažmá i životní partnerku. Po získání občanství se v této sezoně stal součástí polské reprezentace a nechybí tak ani na mistrovství světa v Ostravě. Ostrava 13:08 11. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář českého původu Fučík přijal polské občanství | Zdroj: Profimedia

Kdy se rozhodovalo o vaší nominaci?

Má nominace se rozhodovala až v posledních týdnech, respektive moje formálnosti s občanstvím, které byly trošku komplikovanější, než jsme očekávali, ale všechno dopadlo dobře.

„Musel jsem hledat budoucnost kariéry mimo Čechy a jsem v Polsku spokojený," říká polský brankář českého původu Tomáš Fučík

Manželka pracuje v nemocnici v Havířově, takže to mám z haly osmnáct minut domů městskou hromadnou dopravou, takže to je velice příjemné a jsem moc rád, že jsem tady.

Jak jste přišel s nápadem, že budete reprezentovat Polsko?

Podnět přišel už před pěti nebo šesti roky, možná i víc, když jsem v Polsku začínal své první sezony. Musel jsem si projít pár let v polském hokeji, už tam vznikl první kontakt i s polským svazem, i s trenéry.

Stojím tady v Ostravě na mistrovství světa elity, za což můžu děkovat svým kolegům, kteří minulou sezonu vyválčili advance (postup na mistrovství – pozn. red.) a těším se.

‚Plánujeme tu budoucnost‘

Jak jste se v Polsku zabydlel?

Měl jsem trošku předsudky vůči Polákům, abych řekl. Nevím, kde se to ve mně vzalo. Ale v Polsku se mi moc líbí a jsem tam spokojený. Plánujeme tam se ženou budoucnost, takže...

A po hokejové stránce?

Vím, že by spousta lidí mohla namítat, že „Polsko už je taková druhořadná destinace“, ale na tohle už vůbec nekoukám ani ve svých letech a pro mě je důležitý, že pracuji s lidmi, kteří mi věří.

V klubu, ve kterém jsem, GKS Tychy, všechno funguje hodně profesionálně. Možná by se dokonce některé prvoligové týmy měly co učit, takže jsem spokojený.

Návrat do Česka vás tedy neláká, ať už první liga nebo extraliga? Vím, že máte jeden extraligový start.

Tak, tak, to už je let, ačkoliv myslím, že tam se moje kariéra hodně lámala. Mohl jsem potom pokračovat v Liberci další tři roky, když jsem dostal tuhle nabídku, kdy se týmu připojil Filip Pešán a nastartovala se ta velká série Liberce.

Ale to je dlouhá historie, to bych asi nechtěl rozebírat, ale tabulkové hodnoty, každý ví, co se zatím skrývá. Já jsem se musel rozhodnout, hledat budoucnost kariéry mimo Čechy a jsem v Polsku spokojený. Našel jsem si v Polsku svou ženu a našel jsem si své štěstí, hokejové i životní. To je pro mě nejdůležitější.