Hokejistům fandí i Mexičanka, na tribunu ji vzal manžel. ‚U nás se hokej nehraje,‘ říká o své vlasti

Vysoké podpatky, ohnivě červené šaty až na zem, dokonale upravený účes a na tváři drobná česká vlajka. I takhle chodí některé ženy na hokejový šampionát a na zápasy českého týmu. Ovšem tato fanynka není místní, jmenuje se Iliana Olivas, pochází z Mexika a v Česku žije 14 let. O hokeji už proto něco ví a na zápas s Velkou Británií vyrazila s dcerkou Isabelou a manželem Davidem. Praha 17:11 19. května 2024 Takhle se chodí na hokej, vysoké podpatky a šaty až na zem. Mexičanka, tanečnice a influencerka Ilis Olivas fandí Česku. I s manželem Davidem a dcerou Isabelou | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Hokej je exotický sport. Alespoň pro Mexičanku Ilianu neboli Ilis, která v sobotu na stadionu fandila českému týmu. „Tohle je úplně normální v Mexiku. Hokej tam není populární, ale je normální chodit v šatech,“ usmívá se při dotazu na své šaty.

V Mexiku se ale podlení hokej nehraje. „Ne, tam jsou populární fotbal, baseball a box. Pro mě je hokej exotický,“ říká.

Vzápětí její manžel David vysvětluje, jak se Mexičanka dostala na hokejový stadion. „Já to mám na svědomí. Už se mnou byla hodněkrát, ať už na klubové úrovni, nebo na reprezentační. Teď si užíváme mistrovství světa a podporujeme český tým,“ říká David.

Ilis je patrně jediná Mexičanka na stadionu, Mexičanů ale žije v Praze podle ní okolo tisícovky. Hokej zřejmě nehraje ani jeden.

Příště na sever

Černovláska Iliana Olivas je tanečnice, account managerka a hlavně influencerka. Zabývá se módou, cestováním a teď se na jejím profilu objeví i hokej.

„Na mistrovství světa ji to evidentně vzalo za srdce, takže možná pojedeme i na příští šampionát do Švédska nebo do Dánska,“ vypráví manžel David Zíka.

Pracuje jako fotbalový agent a zastupuje se svým otcem hráče, v minulosti třeba Petra Čecha. Takže na hokeji odpočívá. „Teď si užívám hokej a jsem rád, že jsem trochu mimo obor a dívám se na to jako fanoušek,“ přiznává.

Vítězné utkání českého týmu sledovali manželé se svojí dcerou ze skyboxu a možná se tam během šampionátu ještě objeví.

Takhle se chodí na hokej, vysoké podpatky a šaty až na zem. Mexičanka, tanečnice a influencerka Ilis Olivas fandí Česku. I s manželem Davidem a dcerou Isabelou. pic.twitter.com/jQaENvCDyw — Ľubomír Smatana (@SmatanaLubo) May 18, 2024