Díky trenérce MacLeodové si jako tým více věříme, říká hokejistka Pejzlová před domácím mistrovstvím

Vrchol reprezentační hokejové sezony mužů je ještě pár týdnů vzdálený, ale blíží se ten ženský. Jejich mistrovství světa se bude poprvé v historii konat v Česku. Nebude na něm chybět ani Michaela Pejzlová, jedna z tváří našeho projektu Olympijský rok, která už v minulosti dopomohla reprezentaci ke dvěma bronzovým medailím. Olympijský rok České Budějovice 11:20 4. dubna 2025

Poslední světový šampionát ale pro české hokejistky bronzovým hattrickem neskončil. Po bronzech z roku 2022 a 2023 skončily minulý rok čtvrté. V nájezdové sérii totiž podlehly hráčkám z Finska.

„Nájezdy jsou vždy padesát na padesát, tam si můžete hodit mincí. Zklamání je větší než když prohrajeme ve hře. Kdybych si mohla vybrat, tak hraju, dokud nepadne gól. To mi přijde i zajímavější pro fanoušky,“ mrzí Michaelu Pejzlovou, hráčku švýcarského Ambri Piotta, která i proto začala trochu víc trénovat nájezdy.

„V klubu jde dost zápasů v sezoně do nájezdů. Na mě je apelováno, abych jezdila nájezdy skoro pokaždé, když jsem zdravá. Takže jsem začala trénovat. Ani na reprezentační úrovni nejsem moc sebevědomá na tyhle věci, takže jsem si to potřebovala nazkoušet, abych měla něco v hlavě, co mi bude fungovat, a vyzkoušet si to během sezony. Abych potom na mistrovství světa měla něco, o čem vím, že mi funguje,“ poodkrývá práci se sebevědomím elitní česká hokejistka.

Here's Michaela Pejzlova's goal, the lone marker for Czechia today in their loss to Switzerland. pic.twitter.com/dDwR1usuzg — Ian Kennedy (@IanKennedyCK) August 30, 2024

Pejzlová patří mezi dlouholeté opory reprezentace. Na vyhlíženém šampionátu v Českých Budějovicích přitom vůbec nemusela být - v závěru švýcarské ligy, kde zakončila svou premiérovou sezonu s Ambri Piotta na čtvrtém místě, řešila zdravotní problémy.

„V prvním semifinálovém zápase proti Bernu jsem se srazila s protihráčkou a měla jsem od té doby problémy s ramenem. Ve Švýcarsku se o mě perfektně postarali, zařídili mi všechno, co jsem potřebovala, a byla jsem i v kontaktu s reprezentačním fyzioterapeutem,“ chválí si Pejzlová.

Víc si věřme

A tak se může sedmadvacetiletá útočnice plně soustředit na mistrovství světa, kde můžou Češky pod vedením kanadské trenérky Carly MacLeodové ukořistit třetí medaili z posledních čtyř šampionátů.

„Náš nároďák jde nahoru rok od roku. Což si myslím, že i potvrzují výsledky, co máme. Všichni cítí, jak moc nám Carla pomohla. I co se týče sebevědomí, s tím náš tým dlouho bojoval. Už Tomáš Pacina nám před olympiádou říkal, ať si víc věříme. A to nám pomohlo,“ říká dvojnásobná bronzová medailistka z mistrovství světa.

A jak se tahle pomoc promítne ve výkonech třeba i na příštích hrách v Itálii, zjistíme od Michaely Pejzlové v našem projektu Olympijský rok zase příště. Napoví už světový šampionát v Českých Budějovicích, který začne ve středu 9. dubna.

Vedle Michaely Pejzlové se v národním dresu představí i devět hráček ze zámořské PWHL v čele s kapitánkou Anetou Tejralovou a Terezou Vanišovou, která nedávno zaznamenala svůj druhý hattrick.

Radiožurnál nabídne všechna utkání českých hráček.

Nominace národního týmu: Brankářky: Viktorie Švejdová (HV71/Švéd.), Michaela Hesová (Dartmouth University/NCAA), Klára Peslarová (Boston/PWHL), obránkyně: Karolína Kosinová (Příbram), Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Tereza Radová (Leksand/Švéd.), Klára Seroiszková (HV71/Švéd.), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Dominika Lásková (Montreal/PWHL), Aneta Tejralová (Ottawa/PWHL), Andrea Trnková (Renssleaer Polytech/NCAA), útočnice: Hana Haasová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová (všechny Djurgaarden/Švéd.), Vendula Přibylová, Adéla Šapovalivová (obě MoDo/Švéd.), Barbora Juříčková (Naiset/Fin.), Michaela Pejzlová (Ambri-Piotta/Švýc.), Kateřina Mrázová, Tereza Vanišová (obě Ottawa/PWHL), Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota/PWHL), Kristýna Kaltounková (Colgate University/NCAA), Natálie Mlýnková (University of Minnesota/NCAA), Noemi Neubauerová (Toronto/PWHL).