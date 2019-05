Z Československa Pivoňka uprchl, aby mohl hrát za oceánem NHL. K výslechům si v Kladně zvali jeho otce

Koupíte letenku a za půl dne jste na druhém konci světa. Jenže jak to dělali hokejisti dřív, když o ně byl zájem v NHL a oni nemohli legálně odejít z Československa? V dalším díle seriálu o hokejových emigrantech představujeme příběh Michala Pivoňky, který z Kladna utekl i se svou přítelkyní. Porovnáváme ho se současným reprezentantem Dominikem Kubalíkem, který si sice v zámoří také zahrál, ale nic takového už řešit nemusel. Praha 16:38 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Michal Pivoňka v dresu Washington Capitals při zápase 15. ledna 1997. | Zdroj: Reuters

„Domluvili jsme se s nějakým týmem v Kanadě, který mě draftoval a já jsem 14 dní na to letěl. Nebylo to nic složitýho,“ popisuje svůj odjezd za oceán 23letý Dominik Kubalík. Jeho největší problém byl prosadit se mezi tvrdou zahraniční konkurencí a dokázat své schopnosti. „Evropan mezi Kanaďany – všichni se mi smáli, co my Češi jsme za národ a za hokejisty,“ objasňuje Kubalík své kanadské začátky.

Oproti tomu dnes 53letý Michal Pivoňka musel z tehdejšího Československa prchat tajně. Ve svých dvaceti letech se kladenský hráč sebral a spolu s přítelkyní odjel na dovolenou do Jugoslávie, ze které se však již nevrátil. Přes Itálii se dostal do Spojených států a jeho otec tak šel velmi brzy na služebnu k výslechu.

Výpověď Pivoňkova otce „V současné době je v USA na předměstí Washingtonu. Hraje tam lední hokej za Washington. K tomu uvádím, že můj syn hrál vrcholový hokej a byl známý hokejista. O tom, jak se dostal do USA, nám nic nesdělil. Mám dojem, že jej tam nalákali. S ním tam zůstala také ta jeho dívka, se kterou v USA žije. Na žádost vyšetřovatele předávám jeho poslední dopis z USA a nežádám jej zpět.“

Mladý Michal zůstal v hlavním městě Spojených států. Když ho tam oslavovali po vstřeleném gólu v dresu týmu Washington Capitals, v Kladně se mezitím ťukalo do psacího stroje a plnily se spisy StB.

Michal Pivoňka i jeho přítelkyně Renata Nekvindová byli v nepřítomnosti odsouzeni na dva roky odnětí svobody | Foto: Archiv bezpečnostních složek

„Veřejně prospěšných akcí pořádaných občanským výborem v bydlišti ani směn národní fronty se nezúčastňoval vzhledem k časovému vytížení vrcholového sportovce. Alkoholické nápoje v nadměrném množství nepožíval. Se závadovými osobami nebo mládeží se nestýkal. Na zdejším oddělení VB nemá žádný záznam, že by se v minulosti dopustil trestné činnosti nebo byl pro trestnou činnost vyšetřován.“

Pivoňka a jeho přítelkyně nakonec dostali v nepřítomnosti 2 roky vězení za opuštění republiky. Tři roky po útěku komunismus v Československu skončil a Pivoňka časem založil rodinu ve Spojených státech.

Hokej hraje i syn Jacob

Je zajímavé si poslechnout, jak umí česky jeho syn Jakob. V Česku byl na turnaji hráčů do 17 let. „Mám tady rodiče i bábi s dědou. Moje rodiče vždycky mluvili doma česky, ale teď už mluvíme anglicky, tak už neumím mluvit, ale ještě rozumím. Vždy jsme sem jezdili na léto, naposledy v roce 2013,“ popisuje mladý Pivoňka.

Angličtina se mu do češtiny hodně plete. Prý stejně jako se mu otec „pletl“ do toho, jak má hrát. „No hodně. Můj táta byl můj největší vzor a kamarád. Tlačil mě dál a dál. Udělal velmi dobrou práci. Chtěl bych být jako táta, to je můj sen,“ dodává Jacob.

Mladý Pivoňka výjezdní doložku k tomu, aby mohl ze Spojených států přiletět na hokejový turnaj, nepotřeboval. Narodil se totiž českému emigrantovi Pivoňkovi až v roce 2000.