Kritiků je milion. Důležitější jsou ohlasy hráčů, že budou chtít jet znovu reprezentovat, říká trenér Říha

Česká hokejová reprezentace je i dál bez medaile na mistrovství světa. Bronzu ale byla nejblíž za poslední roky. Národní tým prohrál zápas o třetí místo s Ruskem až po samostatných nájezdech. Do dalších let by tak mohlo být na čem stavět. Svůj první rok u reprezentace zhodnotil pro Radiožurnál trenér Miloš Říha. Audio Bratislava 16:51 27. května 2019

„Vzal mi bronzovou medaili. A dal mi zpátky hrdost na Česko,“ odpovídá Říha na otázku, co mu první sezona u národního týmu dala a vzala.

„Je to spíš ukázka do budoucna, jakým způsobem potřebuje mladé, aby se naučili takhle pracovat, aby tu tvořili větší konkurenci a aby rádi jezdili do národního mužstva,“ přeje si kouč do dalších hokejových let.

S kritikou počítá, ale on sám kritický nebude. Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha nemá po mistrovství světa důvod. Jeho hodnocení šampionátu, ve kterém skončil český tým čtvrtý, natočil František Kuna

Má za sebou už několik štací na střídačce, u české reprezentace je poprvé. Na kritiku je ale připraven. „Kritiků je milion, kteří zase vystoupí, že měl hrát ten a ten, že jsem to měl udělat jinak. My se díváme každému přímo do očí. Asi bychom nic neměnili,“ říká.

I když byl Říha kritizován třeba za to, že v play off nedostal moc prostoru třeba útočník Vrána, sám tvrdí, že v šatně právě tohle nebylo tématem.

„Ohlasy hráčů, že budou chtít jet znovu reprezentovat i ti, kteří nehráli – třeba Chytil nebo Vrána, kterého jsme tolikrát probírali. Jednoznačně se chtějí vrátit. Necítí žádnou křivdu. Kluci, se kterými jsme tvořili základ, tak řekli to samé, že pokud je povoláme, tak přijedou. A to je příslib. Trochu bych chtěl, aby se nám v extralize ukázali mladší hráči, abychom je mohli vyzkoušet na Euro Hockey Tour, použít a mít širší základnu,“ říká trenér hokejové reprezentace.

Smlouvu má Miloš Říha ještě na další sezony. Na jejím konci se bude hrát mistrovství světa ve Švýcarsku.