Hokejisty čeká přesun do Helsinek. ‚Před turnajem bychom Němce do čtvrtfinále brali,‘ říká Smejkal

„Není to do Helsinek taková dálka, je to do dvou hodin, takže to žádný problém není,“ říká Jiří Stejskal. „Bude to náročnější spíš pro kustody, kteří budou muset všechno stěhovat, tak se jim budeme snažit co nejvíc pomoc,“ navazuje na něj Matěj Stránský.

Kustodi musí přestěhovat výstroj a výzbroj o 180 kilometrů jižněji, úplně celou kabinu ale stěhovat nebudou a tak by jim hráči nejvíce pomohli tím, kdyby se do Tampere národní tým ještě vrátil.

„Nám se tady v Tampere celkem líbí, chceme se určitě vrátit zpátky, to je náš cíl,“ říká Matěj Stránský.

Cesta zpět do poklidného Tampere vede jen přes vítězství ve čtvrtfinále nad Německem, které je papírově přijatelnějším soupeřem než třeba Kanada nebo Švýcarsko.

„Kdyby nám někdo před mistrovstvím řekl, že půjdeme na Němce, tak bychom to brali. Všichni jsme věděli, že rozhodujícím zápasem bude čtvrtfinále. Máme teď velkou šanci jít dál, ale budeme muset předvést nejlepší výkon na turnaji, abychom se posunuli do semifinále,“ uvědomuje si Jiří Smejkal.

Německo si svými výkony na turnaji získalo velký respekt, jako jediný tým dokázalo potrápit jinak suverénní Švýcarsko. Jejich postavení v tabulce skupiny A navíc není osamoceným výstřelem. Před čtyřmi roky brali Němci na olympijských hrách stříbro a loni si na šampionátu na rozdíl od Čechů zahráli semifinále.

„Určitě bych nějak nejásal. Všechny týmy, které postoupily do čtvrtfinále, jsou kvalitní. Budeme se připravovat stejně, jako bychom hráli třeba s Kanadou. Nepodceníme to,“ slibuje obránce David Sklenička.

Čtvrtfinále čeká český tým s Německem ve čtvrtek. Zápas začne v Helsinkách v 15.20, živě ho budou přenášet stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport.