Vyhraná buly a návraty do obrany. Hertl věří, že i bez bodového přísunu je českému týmu prospěšný

Čeští hokejisté se v Tampere chystají na semifinále mistrovství světa. Pro utkání s Kanadou je velkým příslibem stoupající forma centra druhé útočné formace Tomáše Hertla. Útočník San José o sobě nedal v základní skupině příliš vědět, ve čtvrtfinále ale patřil mezi nejlepší hráče. Od zpravodaje z místa Tampere (Finsko) 20:28 27. května 2022

„Myslím, že jsem prokázal i v NHL, že když přišlo play-off, že jsem to dokázal změnit, najít vyšší level a šlo mi to třeba i víc,“ řekl pro Radiožurnál po čtvrtfinále světového šampionátu Tomáš Hertl.

Na šampionát přijel ze zámoří jako jedna z hlavních ofenzivních posil českého celku. Gólově ale táhnou tým dosud jiní hráči, Hertl má po osmi zápasech dva body za gól a nahrávku.

„Pro českého fanouška to kolikrát může být těžké, co si budeme nalhávat, body jsou body. Ale já jsem tady jen od toho, abych vyhrál a cítil se dobře, že jsem pro tým udělal všechno. To znamená pomoct do obrany, pomoct s černou prací, vyhrání buly - od toho tu jsem. Myslím, že to naší lajně fungovalo, cítil jsem se zatím asi nejlépe na turnaji. Doufám, že to bude proti Kanadě stejné, ne-li lepší,“ věří před semifinálovým duelem Tomáš Hertl.

V první přesilovkové formaci je právě on tím mužem, který se jako jediný nezapojuje do rychlé kombinace, jeho úkol je úplně jiný.

„Mám velké tělo, tak se chci dostávat před gólmana, aby se musel nahnout, když přijde nějaká ta přihrávka. V momentě, kdy se nahne a přijde třeba ještě zpětná přihrávka, už nemá pak šanci zareagovat,“ popisuje Hertl.

Při přesilovkách hraje ještě jednu důležitou úlohu. Je právě na něm, aby na buly vybojoval po spoluhráče puk a ti mohli hned začít kombinovat v útočném pásmu.

„Buly je hodně důležité, jsou to takové malé detaily, ale i tyto rozhodují zápasy,“ chválí svého spoluhráče David Krejčí, který na buly v přesilovkách nechodí, přestože je centr.

Možná proto, že Hertl má při vhazování specifický způsob pro vyhrání kotouče. Hokejku chytí těsně nad čepelí, obě ruce má těsně u sebe a tělem se skloní jen pár centimetrů nad led.

„Ruka je hodně dole, takže kolikrát schytá sekery, ale snažím se jít dolu, abych měl co největší páku a vyhrál to co největší silou. Dělám to takhle už spoustu let a nehodlám to nijak měnit,“ říká Hertl.

Kromě stylu na vhazování nebude Hertl nic měnit na poctivé hře v útočném či obranném pásmu ani v semifinále světového šampionátu. Češi v něm vyzvou od 17.20 Kanadu.