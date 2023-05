Kluci udělali skvělou práci a můj gól vše odšpuntoval, hlásí Zbořil po první trefě na šampionátu

Čeští hokejisté zvládli na mistrovství světa i druhý duel ve skupině. Kazachstán porazili v Rize 5:1. K vítěztví národního týmu pomohl úvodním gólem zápasu obránce Jakub Zbořil, pro kterého to byla první branka v seniorské reprezentaci. Po krátkých vítězných oslavách se o bezprostřední pozápasové pocity podělil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Riga 22:55 14. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skóre zápasu na mistrovství světa proti Kazachstánu otevřel obránce Jakub Zbořil | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Po zápase jste si na kluzišti hrál na kašpárka, co se tam dělo?

Fanoušci začali zpívat, tak jsem se do toho chtěl nějak připojit. Když nás tak krásně podporují celý zápas, tak jim chceme něco vrátit.

Co jste přesně dělal?

Zatočil jsem se, pak jsem skákal při pokřiku „Kdo neskáče, není Čech“ a zamával všem.

Zatočil jste se hlavně v úvodu zápasu, kdy jste otevřel skóre vaší první reprezentační brankou. To byl asi důležitý okamžik celého zápasu, že?

Určitě. Celá akce byla dobře udělaná od kluků přede mnou. Dostal jsem to na modrou čáru, potáhl si to do středu a sedlo to výborně. Trochu to všechno odšpuntovalo.

Vedli jste 2:0, Dominik Kubalík neproměnil nájezd a pak přišel inkasovaný gól. To asi nebyla ideální fáze turnaje od českého týmu, ne?

Oni hodně odstupovali a čekali na naše chyby. Pořád tam šmátrali hokejkami, a když nám to někde vypadlo, tak nás chtěli přečíslovat. V druhé třetině jsme se nechali unést, pořád jsme se tlačili za ofenzivou a vždy nám to špatně přeskočilo, a už se na nás řítili. Do třetí třetiny jsme si řekli, že nebudeme blbnout a vrátíme se k tomu, jak jsme hráli v první třetině.

Jak je pro vás z pozice obránce těžké vyhodnotit situace, kdy vás láká vyrazit dopředu, ale je potřeba myslet na zadní vrátka?

Máme pravidlo, že útok můžeme podpořit, ale musíme se v dobrý okamžik vrátit zpátky. Nemáme se tlačit ke gólmanovi, nechodit tam zbytečně, aby se nepropadalo. Když to obránce nedostane na vrcholky kruhů, tak by měl sjet zpátky na modrou čáru.

