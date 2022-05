Veterán Červenka zažívá své nejbodovější mistrovství. ‚Cítím větší tlak, moc turnajů už nebude,‘ říká

Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti týmu Spojených států a ofenzivu národního týmu by znovu měla řídit první útočná formace v čele s Romanem Červenkou. Český kapitán zažívá bodově nejpovedenější šampionát kariéry. Od zpravodaje z místa Tampere (Finsko) 7:48 23. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán českého hokejového týmu Roman Červenka | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Byl bych moc rád, kdyby naše lajna pokračovala v zápasech gólově, abychom týmu pomohli co nejvíc,“ říká Roman Červenka, který v pěti odehraných zápasech v Tampere dal už tři góly a na dalších osm přihrál.

Už teď má zkušený matador o bod víc než na svém nejúspěšnějším šampionátu z roku 2011, kdy hrál v jednom útoku s Jágrem a Plekancem. S jedenácti body kraluje kanadskému bodování celého šampionátu, bod za ním je Danis Malgin ze Švýcarska.

„Je jednodušší, když člověk hraje v takových lajnách, ať to byla ta z roku 2011, nebo ta nynější. Jsou to skvělí hráči, je o dost lehčí s nimi hrát a udržet se na puku. Jsem moc rád, že to tak nějak klape, ale věřím, že to může být ještě lepší,“ říká Červenka. Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by gólová spolupráce Červenky s Krejčím a Pastrňákem měla skončit.

„Je strašně silný na puku a má hlavně velký přehled, puk mu jen tak někdo od hokejky nesebere. Takže si stačí najít jenom volné místo a ‚Červus‘ vás vždycky najde,“ těší Davida Pastrňáka.

Gól Romana Červenky proti Lotyšsku

Šestatřicetiletý útočník sice už nestřílí tolik gólů jako v době, kdy před lety do reprezentace přišel, o to víc přihrává do střeleckých pozicí svým spoluhráčům. Změnil se i v tom, jak přemýšlí o hokeji. Porovnávat toho Romana Červenku, který hrál na svém prvním šampionátu v roce 2009, s tím z letošního nedokáže jednoduše ani on sám.

„Těžko říct, věcí asi bude víc. Člověk vnímá možná ještě větší tlak, víc to pro něj znamená, protože ví, že moc mistrovství už nebude. Nebo třeba nebude žádné, člověk nikdy neví. Víc si vážím té šance, že tady můžu být, a příležitosti být s takovým týmem úspěšný,“ říká Červenka.

Další šanci na úspěch bude mít už v pondělí v zápase proti USA, ve kterém si Češi mohou definitivně zajistit postup do čtvrtfinále. Zápas začíná v 15.10 a živě ho budou vysílat stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport.