Vím, že umím rozhodovat zápasy. Půjdu naplno už do prvního utkání, slibuje před šampionátem Chytil

Čeští hokejisté odcestovali do dějiště mistrovství světa. Před odletem do Rigy se k nim na terminálu 3 ruzyňského letiště přidal útočník Filip Chytil z New York Rangers. V lotyšské metropoli národní tým ještě odpoledne čeká hráče trénink v hale Gaugava. Šampionát, na němž budou Češi obhajovat bronz, začne v Tampere a Rize v pátek úvodními zápasy základních skupin. Praha 12:58 9. května 2023

„Po vypadnutí z NHL jsem neměl žádné myšlenky, jak to bude. Když mi ale hned další den zavolal Martin Havlát a pak i trenér Jalonen, tak jsem neváhal. Rozhovor byl perfektní a hned na první dojem mi to sedlo,“ připomněl Filip Chytil komunikaci jak s generálním manažerem, tak i s hlavním koučem národního týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si útočníka Filipa Chytila před odletem na hokejový šampionát do Rigy

Rodák z Kroměříže by chtěl využit životní sezonu, kterou prokázal v základní části nejprestižnější hokejové soutěže světa. „Po té sezoně, co jsem letos měl, vím, že dokážu rozhodovat zápasy. I když jsem hrál třetí lajnu v New Yorku, tak jsem to dokázal. Vím, co ve mně je a co můžu týmu nabídnout.“

Filip Chytil nepodceňuje žádného ze soupeřů, přesto v sobě nezapře touhu dotáhnout do vítězného konce utkání i proti papírově nejsilnějším týmům.

„Nechci říkat, že jedeme pro zlatou medaili. Na druhou stranu samozřejmě kdyby to nikdo neměl v hlavě, tak tam ani nemusí jet. Půjdu naplno do prvního zápasu a nejdůležitější pro mě je vyhrávat zápas po zápasu,“ tvrdí Chytil.

V reprezentaci se s Filipem Chytilem už opakovaně potkal kapitán národního týmu Roman Červenka. Ten si z pozice lídra kabiny dobře uvědomuje nejenom Chytilovy hokejové kvality, ale i zkušenosti z předchozích tří účastí na světových šampionátech.

„Filip měl výbornou sezonu. Věřím, že nám pomůže a bude rozdílovým hráčem. Uvidíme, s kým bude hrát, ale věřím, že s ním je tým zase o něco silnější,“ říká Roman Červenka, který povede české hokejisty na mistrovství světa v Rize a Tampere poprvé v pátek v utkání proti Slovensku.